Cyril Hanouna ému et touché : un ami qui lui est très cher est venu lui rendre une visite sur le plateau de son émission !

Cyril Hanouna : il présente la toute dernière semaine du jeu « À prendre ou à laisser » sur C8, les téléspectateurs sont déçus !

On peut dire que la saison 2019 – 2020 n’aura décidément pas été comme les autres pour Cyril Hanouna, l’animateur phare de la chaîne C8. En effet, alors qu’il avait fait tout son possible pour proposer à ses téléspectateurs les plus fidèles une saison complètement hors norme, le moins que l’on puisse dire c’est que cette saison n’était pas comme les autres mais pas pour les raisons que l’on attendait.

En effet, on a pu voir des séquences mémorables cette année dans Touche Pas à Mon Poste, entre les invités qui font des dérapages et les chroniqueurs qui ne gardent pas la langue dans leur poche comme Benjamin Castaldi ou encore Gilles Verdez. Mais c’était d’autant plus sans compter un invité surprise de cette saison dont on se serait tous bien passé : le coronavirus ! En effet, la crise sanitaire est venue perturber les plans de Cyril Hanouna qui a dû s’adapter comme il le pouvait en proposant de nouveaux concepts à la chaîne C8. Mais malheureusement, il est bien difficile parfois de trouver de nouveaux concepts de jeux ou d’émissions quand la crise fait rage.

C’est donc avec une ancienne émission que Cyril Hanouna est revenu à l’antenne récemment. En effet, dès le déconfinement, l’animateur star de C8 a voulu revenir à l’antenne avec des émissions et des jeux sur des plateaux : on ne peut que se mettre à sa place et imaginer comment cela a pu être dur pour Cyril Hanouna de faire des émissions depuis son domicile du jour au lendemain. Cyril Hanouna était donc revenu à l’antenne avec son émission #CQueDuKif mais aussi une reprise du jeu phare qui avait fait les beaux jours de TF1 il y a plusieurs années avec l’animateur Arthur : À prendre ou à laisser ! Le jeu très populaire et apprécié par les français avait été repris par la chaîne C8 il y a quelques années avec Julien Courbet à sa présentation.

Malheureusement, le jeu avait été arrêté avant d’être repris juste après le déconfinement par Cyril Hanouna des années plus tard. Mais la surprise sera de très courte durée pour les fans de l’émission, car il s’agit cette semaine de la toute dernière semaine de l’émission que les téléspectateurs adorent regarder ! On imagine que cela doit être difficile pour Cyril Hanouna de laisser ce jeu de nouveau à l’abandon. Mais heureusement, dans les moments les plus tristes, Cyril Hanouna a de la chance de pouvoir compter sur ses amis…

Cyril Hanouna : le rappeur Oli lui fait une surprise et vient lui rendre visite sur le plateau de son émission #CQueDuKif !

C’est une surprise de taille à laquelle les fans de Cyril Hanouna ont eu la chance de voir dans la story Instagram du fameux rappeur Oli du duo qu’il forme avec son frère Bigflo & Oli.

En effet, le jeune artiste français a rendu visite à son ami Cyril Hanouna alors que celui-ci est en train d’animer son émission quotidienne #CQueDuKif ! On a donc pu voir d’abord le rappeur Oli filmer les coulisses de l’émission en exclusivité, avant de le retrouver dans une vidéo avec l’animateur Cyril Hanouna qui est aussi son ami. Dans la courte séquence, on peut voir l’animateur très ému faire une déclaration choc à son ami Oli. En effet, il va lui dire qu’il le considère comme son frère et comme un ami, et qu’il voudrait même passer tout l’été avec lui ! On se doute bien que cela ne sera peut être pas le cas dans la réalité et qu’il s’agit plutôt d’une preuve d’affection qu’il a voulu montrer à Oli mais également aux spectateurs de la story Instagram des deux stars.

Quoi qu’il en soit, Cyril Hanouna devrait avoir un peu plus de temps libre la semaine prochaine, puisqu’en effet il arrête le jeu “À prendre ou à laisser” après cette semaine.