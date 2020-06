Cyril Hanouna : il vit une semaine très compliquée, comment va-t-il supporter son quotidien complètement chamboulé dès la semaine prochaine ?

Cyril Hanouna : il a vécu une année très compliquée cette année sur C8 !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison 2019 – 2020 aura été un véritable calvaire pour l’animateur phare de C8, Cyril Hanouna. En effet, il faut bien dire que son émission Touche Pas à Mon Poste a été au centre de très nombreux scandales, et cela n’a pas toujours été pour lui plaire, car il a dû parfois composer avec et savoir répondre à tout moment. Cette année, il n’a pas arrêté également de se clasher avec ses chroniqueurs, dans des débats enflammés dans TPMP mais également dans son émission Balance ton post !

Malheureusement, la saison de Cyril Hanouna a été complètement entachée par un événement de taille tout comme cela a été le cas aussi pour d’autres animateurs de télévision. Il faut être honnête, la crise sanitaire du coronavirus est passée par là et est venue gâcher la fête de Cyril Hanouna, qui s’attendait à faire une saison exceptionnelle sur C8. Malheureusement, que ce soit pour lui ou pour d’autres animateurs, cela a été une véritable catastrophe… En effet, il a été contraint d’annuler son émission phare Touche Pas à Mon Poste, pour proposer un programme inédit sur C8 dès le confinement.

En diffusant en direct l’émission depuis son domicile “Ce Soir chez Baba”, Cyril Hanouna est resté actif pendant toute la durée du confinement pour proposer une émission quotidienne où il réalisait des visioconférences avec ses chroniqueurs. Mais le succès n’a pas toujours été au rendez-vous, puisque Cyril Hanouna a été très vivement critiqué pour son émission sur les réseaux sociaux, d’autant plus que la concurrence était rude.

En effet, M6 a eu l’idée de lancer le concept d’émission de cuisine très novateur “Tous en cuisine” avec Cyril Lignac qui a fait un véritable carton. Mais le coup le plus dur vient probablement de son ancien chroniqueur et ami Camille Combal. En effet, ce dernier avait fait le choix de partir sur la chaîne de TF1 il y a de cela quelques temps, et on a pu voir les deux protagonistes s’affronter directement avec d’un côté “Ce Soir chez Baba”, et de l’autre côté “Qui veut gagner des millions” animé par Camille Combal depuis son domicile. Mais bien heureusement, le calvaire de Cyril Hanouna devrait bientôt être terminé…

Cyril Hanouna : c’est la dernière semaine de sa nouvelle émission “A prendre ou à laisser” sur C8 !

Dès le déconfinement, Cyril Hanouna a repris les émissions de plateau, avec bien évidemment #CQueDuKif qu’il anime quotidiennement, mais également une autre émission que l’on a pu revoir par la suite. En effet, l’animateur a décidé de reprendre le jeu qui a fait les beaux jours de TF1 avec Arthur, l’émission “A prendre ou à laisser”. Alors que le jeu avait été repris il y a quelques années par C8 avec à sa tête l’animateur Julien Courbet, celui-ci s’était de nouveau arrêté. Mais pour autant, l’aventure n’était pas terminé puisqu’une semaine après le déconfinement, Cyril Hanouna avait fait le choix de reprendre le jeu.

Malheureusement, comme il le montre dans sa story sur Instagram, il s’agit bel et bien de la toute dernière semaine de l’animation de son jeu “A prendre ou à laisser” sur C8 ! On imagine que Cyril Hanouna, féru de travail, va vivre une semaine difficile car il va devoir compter sur d’autres projets dès la semaine prochaine, alors que nous aurons entamé le premier jour de l’été 2020. Va-t-il en profiter pour tout arrêter et partir en vacances ? On ne le sait pas encore, mais la saison des émissions de télévision se termine souvent à ce moment de l’année, où on retrouve ensuite de nombreuses rediffusions et autres best-of d’émission.

On ne sait pas vraiment encore si Cyril Hanouna réserve des surprises pour les téléspectateurs cet été, car on sait qu’il est malgré tout très généreux avec son public.