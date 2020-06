Cyril Hanouna : pète un plomb après une remarque de Benjamin Castaldi ! Leur amitié serait-elle brisée ?

Du lundi au vendredi, les téléspectateurs peuvent retrouver Cyril Hanouna (pas le vendredi) et ses chroniqueurs dans C que du kif sur C8. Cette émission remplace TPMP depuis la crise du coronavirus. En effet, la Production a dû proposer une nouvelle édition sans public où les chroniqueurs et l’animateur sont éloignés les uns des autres. Les distances de sécurité ainsi que les règles sanitaires sont de cette façon respectées.

Le principe de C que du kif reste le même que TPMP et les chroniqueurs débattent de nombreux sujets de société et de télévision avec Cyril Hanouna. Cette fois-ci, l’animateur a abordé le thème de la critique des chaînes TV. Il a alors demandé à ses chroniqueurs s’ils avaient déjà critiqué des chaînes. Une dispute a donc éclaté entre Benjamin Castaldi et l’animateur, et ce n’est pas la première fois…

Cyril Hanouna : gros clash avec Benjamin Castaldi !

Cyril Hanouna se tourne alors tout naturellement vers Benjamin Castaldi. En effet, le chroniqueur n’est pas connu pour mâcher ses mots et il sait qu’il a déjà parlé mal de lui par le passé.

Benjamin Castaldi a donc dit « en toute franchise » qu’il n’avait jamais critiqué de chaîne de télévision devant un Cyril Hanouna dubitatif. Ce dernier lui a demandé s’il n’avait jamais parlé de C8 en mal. A cette question, il répond qu’il avait traité Cyril Hanouna de « tyran », ce qui n’était pas pareil que de critiquer une chaîne entière.

Justement, Matthieu Delormeau a demandé en rigolant « Ah c’est pas une critique ça ?« . Benjamin Castaldi lui a répondu du tac au tac : « C’est pas une critique c’est la vérité« . Cette remarque n’est pas du tout passée auprès de l’animateur de C que du kif qui s’est tout de suite énervé contre Benjamin Castaldi.

« C’est la vérité ? Espèce d’abruti va ! Je m’occupe de lui depuis trois ans, je le porte à bout de bras et il dit ça. Là, ça m’énerve ! Les gens vont le croire ! » s’est-il emporté, sans un sourire sur les lèvres. On peut tout de suite distinguer que Cyril Hanouna est vraiment blessé par ce que lui a dit son chroniqueur.

Cyril Hanouna : il en veut vraiment à Benjamin Castaldi

« On ne va pas se mentir. T’as juste voulu faire un bouquin pour prendre un peu d’oseille et t’as dit une connerie. Dis les choses maintenant Benjamin. » le défie Cyril Hanouna, très agacé par cette situation. La situation devient très tendue mais le débat continue d’être alimenté par les autres chroniqueurs et les deux protagonistes.

Au bout d’un moment, on sait enfin pourquoi Benjamin Castaldi traite Cyril Hanouna de « tyran« . Ce dernier a en fait expliqué qu’il avait appelé le chroniqueur parce qu’il avait mal parlé de lui. Au téléphone, Cyril Hanouna lui avait ainsi dit qu’il allait le retrouver et le « défoncer ». A cette explication, Benjamin Castaldi rigole et dit « Et c’est pas être un tyran ça ? ».

Cyril Hanouna ne le laisse pas s’exprimer et lui dit que ça n’a rien à voir car ils ne travaillaient pas encore ensemble. C’est à la suite de cette altercation que Benjamin avait écrit son livre « Pour l’instant tout va bien ». Dans cet ouvrage, il parle justement négativement de Cyril Hanouna mais les deux hommes n’avaient jamais collaboré ensemble. Il faut croire qu’ils ont fini par s’apprécier avec le temps !

Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi : vont-ils réussir à passer outre les conflits ?

Mais Benjamin Castaldi a ravivé les anciens conflits avec son employeur actuel qui a, semble-t-il, pourtant beaucoup fait pour lui. On espère que les deux hommes pourront passer outre et seront de nouveau proches. Pour rappel, Cyril Hanouna a tout de même donné les rennes de l’émission à Benjamin Castaldi tous les vendredis. Il faut donc qu’il ait vraiment confiance en lui et cela montre bien que malgré tout, ils ont su mettre les erreurs du passé de côté.

L’animateur de C8 est tout de même un businessman qui gère à la fois C que du kif (ou TPMP) et la nouvelle émission de C8, A prendre ou à Laisser. Il est cependant très controversé sur la toile et de nombreux articles contribuent à rendre son image plus négative. Quand les critiques viennent de sa propre équipe, c’est plus compliqué à gérer pour lui car il est plus proche d’eux. Ses « fanzouses » prennent aussi une place importante dans sa vie et n’hésite pas à interagir avec eux sur les réseaux sociaux.