Cyril Hanouna au cœur d’une polémique sur Twitter : l’animateur de C8 gonflent les audiences de A prendre ou à laisser !

Avec l’épidémie de coronavirus en France, Cyril Hanouna a dû prendre les choses en main et s’adapter à la situation. Il a donc décidé de proposer une nouvelle émission en restant confiné chez lui « Ce soir chez baba ». Malheureusement, il n’a pas eu les résultats escomptés et n’enregistrait que de faibles audiences.

Déconfiné à partir du 11 mai comme tous les français, Cyril Hanouna a repris peu à peu le chemin des tournages et propose désormais « C que du kif ». Cette émission repose sur les mêmes principes que « Touche pas à mon poste » mais est réalisée avec moins de chroniqueurs, pas de public et des invités en visio-conférence seulement. La chanteuse Afida Turner a d’ailleurs fait une apparition très remarquée il y a quelques jours.

Cyril Hanouna reprend le jeu à succès « A prendre ou à laisser » et tente d’améliorer l’audimat de C8

Mais C8 et l’animateur ne se sont pas arrêtés à « C que du kif » pour booster l’audimat. Ils ont également signé le grand retour du célèbre jeu « A prendre ou à laisser », originellement animé par Arthur sur TF1. Ce dernier est beaucoup plus adapté aux mesures de sécurité imposées par l’Etat pour réduire l’impact du coronavirus.

Magnifique programme ce soir dans #CQueDuKif et il va sûrement avoir de la tête de suspense 🤣 dans #APOAL #kif #DIRECT pic.twitter.com/pnjp46h3lN — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) May 20, 2020

Les candidats de l’émission sont donc bien protégés, séparés par des plaques de plexiglas et respectant les 1 mètre de distanciation sociale. On suppose que les équipes techniques font tout pour que le plateau soit propre et désinfecté régulièrement.

Le principe est simple : chaque candidat a une boîte avec un numéro allant de 1 à 24. Un tirage au sort est effectué en début d’émission pour déterminer qui sera le chanceux qui tentera de remporter le gain maximal en ouvrant les boîtes. Le gain maximum est de 250 000€ à se partager avec un téléspectateur.

Cyril Hanouna prend des risques en tournant l’émission en direct !

Pour ce faire, le programme de Cyril Hanouna est tourné et diffusé totalement en live ! On peut dire qu’il s’est totalement adapté à la période pour proposer un nouveau concept directement après le confinement. Cependant, c’est tout de même un pari risqué que le présentateur a pris.

Merci à vous tous et merci aux candidats qui sont formidables ! J ai pas dormi de la nuit hier soir à cause de qui est arrivé à Ilan hier 😢❤️ https://t.co/sjsD4DfHBU — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) May 22, 2020

Le dernier épisode avec le candidat Ilan a d’ailleurs fait parler sur les réseaux sociaux. Alors qu’il ne restait plus que deux boîtes (une avec 5€ et une autre avec 100 000€), le malheureux candidat a fini par avoir les 5€. Cyril Hanouna s’est dit terriblement mal après sa défaite et n’en aurait pas dormi de la nuit.

Cyril Hanouna, très satisfait des audiences de A prendre ou à laisser

C vrai que ça sent bon cette affaire. Ça tient bien alors que le total tv est très bas. Et record sur les 15/34 ans et 15/24! On s en sort bien et c est grâce à notre candidate Sylvie qui a été Géniale! A ce soir en direct 😘 https://t.co/PSANKbT6lE — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) May 21, 2020

Après les premières diffusions, Cyril Hanouna et la chaîne C8 se disent totalement satisfaits des audiences. Ils montrent d’ailleurs des chiffres très encourageants sur Twitter et Cyril Hanouna a avoué vouloir prolonger le jeu « A prendre ou à laisser » alors qu’il était destiné à s’arrêter pour la rentrée.

« C’était un rêve pour moi ! C’était mon jeu préféré, ça l’a toujours été. C’est un jeu qui est fait pour les joueurs : il n’y a pas de questions, et même si on est très peu cultivé comme moi, on peut gagner beaucoup d’argent. (…) Avec les patrons de C8, on s’est dit que ça nous ferait de la peine d’arrêter à la rentrée : on est en train d’y réfléchir » a déclaré Cyril Hanouna.

A prendre ou à laisser : Cyril Hanouna et C8 auraient-il gonflé les chiffres de l’audience ?

Cependant, bien que tout semble rose si l’on en croit l’animateur de C8, ce ne serait pas vrai selon les twittos.

En effet, la chaîne C8 a alimenté la polémique en publiant ce qui semblerait être de faux chiffres d’audiences. Alors, la production aurait-elle gonflé les chiffres ? Nous ne savons pas mais les internautes en sont persuadés.

En plus des doutes sur les audiences, certains abonnés Twitter soupçonnent C8 et Cyril Hanouna de tout faire pour ne pas donner d’argent aux candidats. Vous pouvez voir la théorie d’un twittos en lisant le tweet ci-dessous.

Vouloir reprendre un jeu à succès c'est bien à condition d'y mettre les moyens et pas seulement dans le décor. Vu les faibles propositions du banquier et l'absence d'echanges de boites il est clair que @C8 fait tout pour distribuer le moins d'argent possible aux candidats #APOAL — JPP83 (@pacini_jean) May 22, 2020

Encore une fois, ce sont des suppositions de la part des internautes et nous ne savons pas ce qui est vrai ou pas. En tous cas, Cyril Hanouna semble s’éclater sur le tournage. Il est intimement persuadé que l’émission va cartonner de plus en plus et rapporter de l’audimat à C8, contrairement aux flops causés par « Ce soir chez baba » et « C que du kif ». « C que du kif » est toujours diffusé mais peine à fidéliser les téléspectateurs.

En ce sens, il va sûrement prolonger le programme. Nous aurons le verdict final dans peu de temps !