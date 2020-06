Cyril Hanouna surexcité, en exclusivité il dévoile les coulisses de la nouvelle émission « A prendre ou à laisser » !

Cyril Hanouna : il a la pression alors qu’il doit passer après Arthur et Julien Courbet !

Il y a maintenant de cela plusieurs années, le jeu “A prendre ou à laisser” avait fait fureur sur une autre chaîne de la télévision française : TF1. En effet, à l’origine du jeu, c’est l’animateur Arthur qui présentait “le jeu des boîtes” où les candidats sont chargés d’ouvrir des boîtes dans lesquels ils retrouvent des montants qui leur sont dévoilés et auxquels ils n’auront pas accès.

A la fin, il ne reste plus qu’une boîte : il s’agit de la somme que le candidat finira par empocher et remporter chez lui.

Si certains ne sont repartis qu’avec quelques euros en poche, d’autres candidats ont eu la chance de gagner plusieurs milliers d’euros grâce à cette émission très novatrice pour son époque. Mais lassé par la production de cette émission au bout de quelques années, TF1 et Arthur avaient mis fin à leur collaboration et avaient alors complètement abandonné le jeu…

Mais quelques années plus tard, c’est sur une chaîne de la TNT que l’on a pu revoir ce jeu de télévision, avec un autre animateur : Julien Courbet, ancien animateur de TF1 également. A l’époque, C8 avait racheté d’autres concepts diffusés initialement sur TF1 comme le “Maillon Faible”, animé à ses débuts par l’animatrice Laurence Boccolini, qui a d’ailleurs actuellement beaucoup de mal à payer ses factures ! Lundi prochain, Cyril Hanouna qui vient de fêter l’anniversaire de son fils, devra donc faire aussi bien voire même mieux que ses prédécesseurs qui, on peut le dire, ont excellé dans l’exercice d’animation d’”A prendre ou à laisser” !

Mais c’est dans une interview publiée hier après-midi que Cyril Hanouna partageait toute son inquiétude quant à l’animation du jeu, espérant être “aussi bon” que Julien Courbet notamment.

Cyril Hanouna est-il prêt à prendre tous les risques malgré le COVID19 pour “A prendre ou a laisser” ?

Et bien le moins que l’on puisse dire, c’est que Cyril Hanouna est prêt à tout pour reprendre le chemin des plateaux de télévision, coronavirus ou non ! On a donc pu le découvrir hier soir très inquiet dans une interview qu’il a accordé en exclusivité à Télé Loisirs. Dans cet entretien, l’animateur star de C8 révèle qu’il est très inquiet et qu’il a peur de ne pas être à la hauteur de Julien Courbet, qui officie désormais sur M6 dans Capital

Mais il insiste également sur toutes les mesures qui ont été prises pour réaliser cette émission dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19.

En effet, l’émission accueillera 24 candidats et des mesures doivent donc absolument être prises : c’est pourquoi le plateau est très grand et Cyril Hanouna aura même des marques au sol pour ne pas trop s’approcher des candidats du jeu… D’ailleurs, les candidats ne seront tous issus que de l’île de France, afin de respecter la distance des 100Km imposée par le gouvernement.

Apeuré par cette production qui sera diffusée tous les soirs à partir de 20 heures, Cyril Hanouna est pour autant surexcité à l’idée de reprendre le jeu. C’est ce que l’on a pu découvrir hier soir sur sa story Instagram, alors qu’il révèle le tournage du jeu. En effet, on peut le voir en train d’arriver sur le plateau en trottinette dans une ambiance plutôt morose : toutes les personnes autour de lui portent des masques et ne semblent pas du tout avoir envie de plaisanter ! Une ambiance qui rappelle celle des “12 Coups de midi” que Jean-Luc Reichmann a également repris sur TF1 en quotidienne. Est-ce que les gestes barrières seront réellement respectés sur ces plateaux ?

Espérons que cela soit bien le cas, sans quoi les candidats tout comme les équipes techniques pourraient bien regretter de s’être lancée dans cette nouvelle aventure qui même avec des protections sanitaires reste néanmoins risquée !