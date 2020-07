Cristina Cordula parano sur le tournage des Reines du Shopping : elle parle du changement qui la destabilise

Si la COVID-19 n’est pas (encore) derrière nous, la vie a peu à peu retrouvé son cours normal. Les restaurants, bars, musées et autres cinémas ont enfin pu rouvrir leurs portes, contrairement cependant aux boîtes de nuit qui devront vraisemblablement devoir encore attendre quelques mois avant de pouvoir accueillir les fêtards.

Depuis le 11 mai dernier, certains tournages ont pu reprendre. Nagui se confiait d’ailleurs à ce sujet, expliquant à quel point cela avait été difficile pour lui de reprendre après deux mois d’inactivité et le tout face à une salle vide du fait de l’absence de public (pour N’oubliez pas les paroles). Cette fois-ci, nous allons vous parler des Reines du Shopping, l’émission culte de M6.

Cristina Cordula se confie à Télé Star

La mannequin star en France a passé le confinement au Brésil, aux côtés de son époux Frédéric Cassin et son fils Enzo. Et on peut dire qu’elle n’a pas pris à la légère la crise du coronavirus puisqu’elle a même expliqué en avril dernier qu’elle était devenue paranoïaque. C’est auprès de Gala qu’elle s’était confiée : « Je suis devenue une maniaque des désinfectants. J’en utilise tout le temps, tous les jours, partout, sur les poignées, les prises de courant, les télécommandes« .

Cela lui a néanmoins permis de ne pas être trop perdue sur le tournage des Reines du Shopping post confinement. Celui-ci est en effet bien différent puisqu’il faut respecter un bon nombre de règles de sécurité sanitaire. Dans les colonnes de Télé Star, Cristina Cordula a parlé de ce tournage particulier.

Cristina Cordula ne peut plus être tactile avec les candidates

Il y a quelques semaines, le tournage a enfin repris. Les téléspectateurs n’auront donc pas à attendre trop longtemps avant de découvrir des épisodes inédits, même si ceux-ci seront bien différents. Cristina Cordula confie que « toute l’équipe était ravie de se retrouver » mais qu’il fallait évidemment « rattraper le temps perdu« . Ainsi, lorsqu’elle se confiait au magazine, elle sortait « d’une session de tournage intense » du fait du « protocole hyper strict« .

Et en effet, la liste des règles à suivre est longue : prise de température trois fois par jour, masques changés toutes les quatre heures, sens de circulation, maquillage avec masque et visière… « Parfait pour moi qui suis un peu parano depuis le confinement » assume-t-elle.

Comment les candidates font leur shopping ?

On se demande comment les candidates vont bien pouvoir faire leur shopping dans de pareilles conditions. Cristina Cordula répond : « les candidates font leur shopping en masque, évidemment, et en appliquant les gestes barrières ». Mais cela implique donc qu’elle ne peut pas se montrer aussi proche d’elles qu’habituellement : « Moi qui suis d’habitude très tactile lorsque je les rencontre, ça fait du changement« .

On se demande bien quels sont les thèmes qui auront été choisi pour ces nouvelles émissions, ceux-ci devant pouvoir être réalisés malgré les mesures prises en place. On peut en tout cas se réjouir de voir que la production ne prend aucunement à la légère la COVID-19 et semble respecte à la lettre chaque règle mise en place par le gouvernement pour assurer la sécurité de tous.

On attend en tout cas avec impatience de découvrir ces nouveaux épisodes exceptionnels qui vont littéralement marquer l’histoire de l’émission du fait de leur caractère unique. On a hâte de voir le combat legging + masque qui risque fort de choquer Cristina Cordula, elle qui s’est montrée plus d’une fois outrée par les choix vestimentaires de certaines participantes, mais toujours avec une grande bienveillance évidemment.

Elles sont nombreuses à avoir fait le buzz, ce que soit pour leur choix ou leur prise de parole souvent acides pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. L’émission est sans doute l’une des plus cultes du catalogue M6, et on imagine sans mal que Cristina Cordula est heureuse d’enfin retrouver sa chaise et de découvrir les nouvelles candidates qui vont défiler pour elle. Dernièrement, une ancienne participante avait d’ailleurs révélé les dessous de l’émission, comme vous pouvez le voir ici.