Les Reines du Shopping : Cristina Cordula dégoûtée par les aisselles d’une candidate de l’émission !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animatrice et styliste Cristina Cordula n’a pas la langue dans sa poche et tient bien à donner son avis coûte que coûte ! C’est en effet sa marque de fabrique dans l’émission des Reines du shopping qui fait un véritable carton sur M6, avec une diffusion tous les jours chaque semaine qui fait un véritable carton.

Mais si dans l’émission la styliste est plutôt habituée à donner son avis sur des tenues ou des maillots de bain, elle réagit parfois sur d’autres choses qui font rire les téléspectateurs ! Car c’est finalement bien là ce qu’attendent les fans de l’émission : les réactions de Cristina Cordula qui sont parfois bien difficiles à entendre ! Par exemple, on a pu voir cette semaine dans les Reines du Shopping une candidate de l’émission essayer un maillot de bain à l’envers.

On a beaucoup de mal à savoir si les intentions de la candidate de l’émission étaient sérieuses ou pas quant au fait de mettre son maillot de bain à l’envers, mais celui-ci a fait fureur sur les réseaux sociaux ! Malheureusement, le verdict est tombé et le maillot de bain n’a pas du tout plu à Cristina Cordula qui n’a pas hésité à le dire. Mais dans la semaine, mercredi 3 juin, c’est tout autre chose que l’on a pu voir dans l’émission des Reines du Shopping.

En effet, la styliste Cristina Cordula a réagi quant elle a vu les aisselles d’une des candidates de l’émission, et le moins que l’on puisse dire c’est que ce qu’elle a vu ne lui a pas du tout plu, bien au contraire d’ailleurs !

Cette semaine, bien que les propos de Cristina Cordula amusent les internautes d’habitude, on peut dire que les propos qu’elle a tenu envers cette candidate vont un peu loin. Dans l’émission des Reines du shopping que l’on a pu voir cette semaine, on a donc pu voir un épisode où la candidate Catherine devait travailler sur le thème de la séduction avec une touche de « rock ».

Mais Cristina Cordula ne s’en est pas tenu qu’à la tenue de la candidate ! En effet, la candidate de Reines du Shopping a fait un choix très particulier, que Cristina Cordula n’a pas du tout apprécié… La candidate Catherine a effectivement choisi de faire apparaître ses aisselles dans sa tenue, laissant donc ses bras nus. Un choix de la candidate qui a été tout de suite vivement critiqué par la styliste Cristina Cordula. En effet, l’animatrice n’a pas tardé à réagir et il ne lui en fallait pas plus pour donner son avis : elle n’approuve pas du tout le choix de la candidate qui selon elle fait une réelle faute de goût ! Pour Cristina Cordula, avoir des « bras poilus », c’est un « fashion faux-pas » qui n’est absolument pas possible pour elle.

Mais pire encore, la présentatrice de l’émission parle même de “pollution visuelle” quand elle voit les aisselles de la candidate Catherine dans l’émission. Une réaction violente qui a suscité de nombreuses réaction sur les réseaux sociaux ! Car en effet, les nouvelles générations sont de plus en plus nombreuses à ne plus se raser les bras ni même les aisselles parfois. Pour certaines téléspectatrices, c’est donc la réaction de trop de Cristina Cordula, qui a cette fois-ci réagit trop injustement envers la candidate. Est-ce que finalement Cristina Cordula ne serait pas dépassée par la mode ?

Ma mère regarde Le Reines du Shopping et Cristina Cordula et les candidates clash les poils sous les bras d'une autre candidate, réveillez-vous on est en 2020. — ☂︎Sora 🌈 (@Essentiels_) June 3, 2020

C’est ce que tendent à penser certains téléspectateurs de l’émission qui ne comprennent pas sa réaction et qui ont été tout simplement choqués par les mots de Cristina Cordula, très difficiles à entendre pour une candidate mais aussi pour les femmes qui ont fait le choix de ne pas se raser sous les bras !