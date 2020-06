Clara Morgane enfreint toutes les règles avec ses photos vraiment très folles !

Le dernier est assez sympathique pour les fans de la star qui propose régulièrement des calendriers. Vous pouvez donc la découvrir au bord de la piscine avec un large sourire, elle porte un top avec des bretelles larges et un blouson en jeans qu’elle a souhaité descendre légèrement.

Un second cliché a été proposé toujours sur son compte, il est en noir et blanc.

Les clichés phares de Clara Morgane

Difficile pour la star de cacher son ancienne expérience. Il faut savoir que la star n’hésite pas à poser avec des belles postures pour combler les attentes des fans sur le Web.

De ce fait, son compte Instagram est un terrain d’expression et vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher des photos de qualité.

En effet, elle publie régulièrement des clichés.

Bien sûr, Clara Morgane a été inondée de compliments sur son physique et son sourire.

Elle propose même un compte privé avec des clichés, cela permet de la découvrir sous toutes les coutures.

Bien sûr, vous devez demander à rejoindre la communauté pour accéder aux contenus.

Il faut savoir que Clara est finalement un outil de communication qu’elle utilise à bon escient pour entretenir sa notoriété.

Le message de Clara à tous ses fans

Les comptes Instagram et Twitter ne permettent pas seulement de dévoiler des clichés non censurés.

La star souhaite aussi adresser des messages à ses fans qui sont de plus en plus nombreux tous les jours. Elle partage alors ses réflexions, ses envies, ses coups de cœur ou encore ses coups de gueule.

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n’est assez riche pour s’en passer.

Clara a donc décidé de se pencher sur le sourire notamment pour comprendre son intérêt ainsi que son impact sur la vie d’autrui.

Il faut parfois un seul sourire pour combler ses proches et leur témoigner rapidement une bonne dose de love.

Voir cette publication sur Instagram PARIS ✈️ #tournage @c8lachaine #selfie #claramorgane Une publication partagée par Clara Morgane (@claramofficiel) le 15 Janv. 2020 à 12 :06 PST

Personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter. Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, il est le signe sensible de l’amitié. Un sourire donne du repos à l’être fatigué, donne du courage au plus découragé. Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler, car c’est une chose qui n’a de valeur qu’à partir du moment où il se donne.

La jeune femme n’hésite pas non plus à donner des conseils à ses fans qui peuvent la suivre au quotidien et elle cite Raoul Follereau.

Voir cette publication sur Instagram Sous ce ciel corse incroyablement bleu pour un mois de décembre… 💙 Une publication partagée par Clara Morgane (@claramofficiel) le 29 Déc. 2019 à 1 :54 PST

Et si toutefois, vous rencontrez quelqu’un qui ne sait plus sourire, soyez généreux donnez-lui le vôtre, car nul n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres.

Clara tente de lutter contre cette image qu’elle a pu acquérir au fil des années, mais sa présence semble avoir anéanti toutes ses chances de faire une carrière ailleurs.

Dès qu’elle tente de lancer un projet, elle est toujours ramenée à ses anciens démons.

Il faut savoir que les photos sur Instagram et son compte privé n’aident pas.

Certes, elle ne veut plus être liée à son passé…, mais la jeune femme n’hésite pas à utiliser sur les réseaux sociaux pour que la presse puisse l’évoquer.

Il suffit de regarder Instagram ou son compte privé pour constater que les clichés d’elle sont largement au rendez-vous.

Certains apprécient et d’autres n’hésitent pas à la pointer du doigt.

Clara Morgane a donc décidé d’enflammer le Web avec ses clichés et sur son compte Instagram, vous avez le lien pour découvrir son site non censuré.

Les barrières sont alors enlevées et les internautes ont de ce fait accès à des photos beaucoup plus osées. Certains apprécient grandement, mais d’autres critiquent fortement cette attitude. En effet, la jeune femme est la première à demander aux internautes et aux téléspectateurs de ne pas lui rappeler son passé lié au monde.. Malheureusement, avec des clichés de ce genre, la chroniqueuse aux côtés de Cyril Hanouna est souvent pointée du doigt.

Clara semble être nostalgique du cabaret puisqu’elle partage de nombreux clichés de ses prestations notamment en dévoilant les coulisses.

Elle n’hésite pas à spécifier à ses abonnés que le manque est conséquent, elle a donc une véritable impatience à retrouver la scène afin de partager des moments de ce genre avec ses fans qui sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux.