Didier Raoult en interview s’adresse à la spécialiste santé : chut, taisez-vous !

Didier Raoult apparaît dans sa blouse et il a un bras croisé, il semble calme, mais il n’arrive pas à répondre aux questions. En effet, la spécialiste santé enchaîne et il n’a finalement pas le temps de s’exprimer. Même lorsqu’il lance le « chut, taisez-vous », elle continue de parler sans qu’il puisse finalement terminer sa phrase. Il est toujours difficile d’être interviewé et Didier Raoult demande alors à être écouté.

Le comportement de Didier Raoult fait couler de l’encre

Depuis le début de l’épidémie, Didier Raoult est au centre des médias puisqu’il a pu proposer un traitement et des études. Parfois, il est placé sur le devant de la scène et dans d’autres contextes, il se retrouve pointé du doigt. Dans tous les cas, il est souvent interviewé par rapport à son avis sur le coronavirus ou les méthodes employées. Il était alors face à une spécialiste santé sur BFMTV et depuis son passage, les commentaires sont de plus en plus nombreux.

Margaux de Frouville pose alors une question à Didier Raoult qui tente de répondre, mais le professeur semble avoir des difficultés .

. Il prononce alors un « chut, taisez-vous, vous me posez une question, je vous réponds ».

La spécialiste santé revient alors avec une autre question et Didier Raoult lui demande à nouveau de le laisser parler.

Chut, laissez-moi répondre à une question, ne m’interrompez pas.

Depuis, les internautes réagissent sur le Web puisque Didier Raoult est largement critiqué pour ses propos, mais est-il en tort ou a-t-il raison ? Chacun aura sa réponse à ce sujet, mais le professeur a même précisé que la plupart du temps, il ne comprenait pas les questions qu’elle pouvait poser.

Quelle est la réaction de Margaux de Frouville ?

Les réactions sont toutefois nombreuses, certaines critiquent Didier Raoult qui aurait un comportement abject, d’autres ciblent clairement BFMTV et ce n’est pas la première fois que la chaîne est visée. Régulièrement, sur Twitter, elle est pointée du doigt notamment pour sa façon de traiter l’information ou d’évoquer les sujets. D’autres visent directement Margaux de Frouville qui aurait tendance à couper la parole au professeur. Au micro des Grandes Gueules sur RMC, elle a décidé de s’exprimer quelques heures après cette interview.

On a passé 3h50 avec lui et on devait juste aller le saluer dans son bureau au départ. Mais il nous a gardé quasiment 3/4 d’heure. On n’a même pas eu le temps de s’asseoir qu’on a été agressées.

Selon elle, Didier Raoult n’aurait pas du tout eu le même ton avec Ruth Elkrief qui l’accompagnait pour cette interview. Dans tous les cas, le professeur se retrouve à nouveau au coeur des médias, il est surtout connu du grand public pour son étude en faveur de la chloroquine contre le coronavirus.