Clara Morgane : les 5 plus belles photos de son compte Instagram à découvrir ici !

La jeune maman de 39 ans a une plastique parfaite et le sait parfaitement. Clara Morgane a forcément une silhouette qui fait rêver les femmes, mais également les hommes.

Sur son compte Instagram, elle se met sans cesse en scène dans toute sorte de situations.

Il en faut plus pour la décourager bien heureusement, elle a décidé de leur faire un joli pied de nez, en publiant une photo tout simplement incroyable.

La jolie Clara est aussi belle de face comme de dos

Sacré Clara ! Lorsqu’on pense qu’elle ne peut plus nous surprendre, elle montre qu’elle a toujours plus d’un tour dans son sac.

Aujourd’hui, elle a une fois de plus ensoleillé le quotidien des utilisateurs d’Instagram.

Ces dernières semaines, la chanteuse s’est montrée très active pour réchauffer les cœurs de ses plus de 700 000 followers. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a réussi haut la main à changer les idées de sa communauté.

De clichés en clichés, la mannequin a montré sa ligne parfaite sous tous les angles et dans toutes les positions, sans doute pour le plus grand plaisir de son photographe. Cependant, elle veut avant tout être une artiste et montrer que l’on peut exposer sa plastique comme une œuvre d’art.

C’est en tout cas la réponse qu’elle a donnée à ses détracteurs il y a quelques jours, alors que les critiques allaient bon train sur les réseaux sociaux, concernant la légèreté de son feed Instagram.

Une chose est sûre, les internautes qui n’approuvent pas la démarche de la jeune maman ne vont pas être ravis.

En effet, elle vient de poster une photographie tout simplement incroyable, qui rend une fois de plus justice à sa beauté.

Dans un short en jean, serré, la jolie blonde prend la pose de dos, offrant ainsi une vue imprenable sur son meilleur profil.

Décidément, ce shooting photo en pleine nature, qu’elle partage déjà depuis quelques jours, est définitivement plein de surprises.

Comme à l’accoutumée, la jolie Clara publie un message sous son cliché, qui s’avère être une citation un peu philosophique, pour bien terminer le week-end.

« Il y a toute sorte de gens mais les meilleurs sont ceux qui apparaissent dans nos vies et nous font voir le soleil au lieu des nuages. Des gens qui croient en nous et nous aident à prendre confiance. Des gens qui nous aiment simplement parce que nous sommes nous-mêmes », partage la piquante blonde.

Qui est réellement Clara ?

Tout le monde connaît le passé de Clara, mais pour autant personne ne sait vraiment ce qu’elle a entrepris d’autre au cours de sa carrière.

En réalité, elle ne s’appelle pas Clara, mais Emmanuelle Munos.

Avant de se faire connaître dans le cinéma spécialisé, elle avait débuté une carrière de mannequin.

Par la suite, après s’être fait un nom, elle est devenue présentatrice le temps de quelques années, notamment sur Canal+.

Aujourd’hui, elle fait chaque année son célèbre calendrier, et peut aussi parfois pousser la chansonnette.

Depuis 2012, Clara est mariée avec le DJ Jérémy Olivier, avec lequel elle a eu une petite fille en décembre 2015.

L’heureuse maman a d’ailleurs vécu une grossesse difficile, puisqu’elle a fait l’objet de nombreuses critiques injustifiées des internautes.

À l’époque, les détracteurs de la jeune femme n’hésitaient pas à utiliser son passé pour tenter de la déstabiliser.

Certains s’attaquaient à même à son futur enfant, pensant que celui-ci aurait honte d’avoir une mère comme elle.

Clara avait dû prendre la parole lors de son passage dans l’émission « Les Maternelles » sur France 5.

« Je pense que si je lui inculque le fait de ne pas juger hâtivement les autres, pour ne pas aussi être jugée trop hâtivement, avec une certaine ouverture d’esprit, que j’ai acquise pendant des années, je pense que… J’espère de tout mon cœur que ce sera un être intelligent que je guiderai sur la bonne voie pour qu’elle essaie de me comprendre. », expliquait-elle alors.

A 39 ans, Clara Morgane est l’heureuse maman d’une petite fille de 5 ans.

Elle est avant tout une femme d’affaires comblée et assume tout à fait son parcours. Bien que très exposée sur les réseaux sociaux et à la télévision, elle ne se dévoile que très peu sur sa vie privée.

Dernièrement, elle a tout de même posté un rare cliché de sa fille sur Instagram…

Clara, une femme accomplie !

Mariée depuis 2012 avec le DJ et producteur Jérémy Olivier (Jey Didarko), elle enchaîne les succès dans le secteur d’activité de la séduction.

Elle a notamment sorti son propre calendrier 2020 où on la retrouve dans des tenues aux allures japonaises.

La belle blonde a ouvert son premier établissement « Clara M Store » dédié à la lingerie et aux accessoires dédiés au plaisir de la chair.

Elle est également modèle, productrice et actrice cabaret. Clara a également fait sensation dans Danse avec les stars où elle a enflammé les planches avec le danseur Maxime Dereymez !

En tous cas, les années ne semblent pas l’atteindre car elle est toujours autant sublime. Pas une ride ne ternit son visage et son corps est absolument parfait en tout point. Sur Instagram, Clara ravit ses fans en postant des photos sans aller dans la vulgarité.

Clara : notre top 5 de ses photos:

Aujourd’hui, Barbanews vous fait le palmarès de ses derniers clichés les plus fou, postés sur Instagram pendant et après le confinement.

Si vous voulez en voir plus, n’hésitez pas à vous diriger sur le compte privé de la jeune femme…

Ensemble blanc et cheveux en bataille : le combo parfait

Sur cette photo, on y voit Clara en ensemble de lingerie blanc, très raffiné.

Elle prend une pause plus que sensuelle, ses cheveux blonds en bataille tombant sur son visage.

Avec cette publication, la belle blonde a récolté plus de 66 000 likes !

Clara au réveil : quelle beauté !

Cette publication datant de 2 semaines a affolé les internautes qui n’ont pas hésité à liker la photo ! Effectivement, elle comptabilise plus de 67 000 likes.

Sur le cliché, la star se dévoile sans maquillage, comme si elle venait de se lever.

Le détail qui a complètement fait perdre la tête à ses abonnées ? Elle ne porte aucun vêtement…

Clara, une grande romantique

Cette photo a des airs de romantisme en raison du paysage printanier de la photo. Assise dans l’herbe, on voit la belle Clara très peu habillée. Elle ne porte aucun haut mais ses jambes ainsi que ses … sont recouverts de collants blancs tout en délicatesse. Alors que le cliché ne date que d’une semaine, elle enregistre déjà près de 56 000 likes. Cette photo est nettement plus affirmée avec son ensemble noir à tomber. On peut voir ses quelques tatouages et grains de beauté, détails qu’on ne voit pas souvent. En tous cas, elle a beaucoup plu, les 44 000 likes en 5 jours peuvent confirmer son succès !

Clara profite d’ailleurs de cette publication pour remercier ces quelques 700 000 abonnés qui la suivent assidûment sur les réseaux sociaux. En effet, sa communauté lui est très fidèle, pour son plus grand bonheur !

En short, Clara met le feu à Instagram

Ce top 5 n’est qu’un extrait de ce que vous pourrez voir sur son compte Instagram.

Limitée par les règles d’Instagram, elle a décidé de se créer un compte sur un réseau social dédiée aux photos.