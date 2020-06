Cyril Hanouna : une photo intime du présentateur de C que du kif dévoilée !

Cyril Hanouna revient chaque fin d’après-midi / début de soirée sur C8 dans sa nouvelle émission C que du kif, avant d’enchaîner avec A prendre ou à laisser. Et pour cette dernière semaine d’émission avant les vacances d’été, les chroniqueurs et le présentateur se lâchent. En témoigne la photo de la star de C8 qui a été dévoilée en plein direct.

Un débat sur Instagram à l’origine de la photo

Dans l’émission C que du kif, les chroniqueurs reviennent sur l’actualité médiatique et la commentent ensemble, chacun donnant son avis, ce qui occasionne parfois quelques belles frictions vites oubliées.

Mercredi 17 juin, le débat a été lancé concernant Instagram. Les chroniqueurs faisaient part d’une triste étude qui montre que les photographies où les personnes sont dénudées ont bien plus de visibilité que les autres. Ou comment le contenant devient bien plus important que le contenu.

Cette information n’étonnera personne en soi, mais ne pourra que nous désoler. Pour rappel, Instagram avait d’ailleurs été considéré comme le réseau social le plus déprimant pour les jeunes, qui rêvent d’une vie que les autres ont mais qui n’est-elle même pas la réalité.

Aussi triste soit cette information, elle n’est donc guère surprenante et montre pourquoi il y a de plus en plus de photos de personnes dénudées, qui essayent tant bien que mal de contourner les codes très strictes du réseaux social (pour rappel, les tétons masculins sont autorisés, mais pas les tétons féminins…).

Cyril Hanouna fait 6 heures de sport par semaine

Pour réagir à cette information, Cyril Hanouna a décidé de s’amuser avec ses chroniqueurs et de montrer leurs photos coquines. Rien de bien méchant cela dit, aucun d’entre eux ne s’affichant à moitié nu sur les réseaux sociaux.

Mais après avoir rigolé de ses chroniqueurs et notamment de Valérie Bénaïm, celle-ci a répliqué en lui disant qu’il était également sur les réseaux sociaux et qu’elle avait trouvé une photo de son patron et ami. Et lorsque la photo apparaît, les chroniqueurs ne cachent pas leur surprise. En effet, le présentateur ne reçoit que des éloges suite à la diffusion de cette photo et en explique l’origine.

Une photo à destination d’un ami

Cyril Hanouna explique qu’il a fait cette photo pour provoquer un ami qui lui disait gentiment qu’il pourrait le battre facilement. En guise de réponse, le présentateur a donc sorti son appareil photo (et ses muscles) pour lui montrer qu’il a tort.

Les chroniqueurs présents sur place n’ont pas manqué de complimenter le physique du présentateur (et Matthieu Delormeau n’était pas là !), Valérie Bénaïm allant jusqu’à toucher les muscles de son ami, après avoir dit qu’elle ne se doutait pas que sous son costume se cachait une telle musculature.

Pour compliment d’autant plus son patron, Jean-Michel Maire (surnommé le fayot) lui dit ironiquement qu’il doit au moins faire 5 heures de sport par jour. Ce à quoi Cyril Hanouna qu’en effet ces résultats ne tombent pas du ciel. Le présentateur d’A prendre ou à laisser s’exerce en effet 6 à 7 heures par semaine comme il l’explique à ses chroniqueurs, impressionnés.

A prendre ou à laisser : le gros succès post-confinement

Cyril Hanouna a par la suite enchaîné avec son émission A prendre ou à laisser. On peut dire que le présentateur a vu juste en souhaitant remettre au goût du jour cette émission culte. Il y a d’ailleurs rajouté quelques suppléments bienvenus, comme la 25ème boîte. Lorsque le candidat ouvre sa dernière boîte, il a la possibilité d’en ouvrir une nouvelle qui contient soit 1000 euros supplémentaire, soit le double du gain gagné ou soit une banqueroute.

Et surtout, chaque soir un invité mystère vient sur le plateau aider le candidat. Hier, Michaël Youn a assuré le show toute la soirée alors que la veille, c’était l’humoriste Anne Roumanoff. Cette émission avait d’ailleurs été suivie par 1,4 millions de téléspectateurs et les chiffres ne cessent de grimper, après un début relativement laborieux. L’émission s’arrête dès vendredi 20 juin, mais reviendra à la rentrée, avec les mêmes candidats.

Quant à Touche pas à mon poste, l’émission sera également de retour dès septembre (ou fin aout) et les téléspectateurs attendent avec impatience de retrouver le plateau, les chroniqueurs au complet et les invités qui assureront une nouvelle fois le show.