Chimène Badi fait de rares confidences sur sa vie de couple

Chimène Badi est une chanteuse qui s’est toujours exprimée en chanson et qui, comme la plupart de ses collègues, aborde dans ses textes les tourments amoureux. Dès son premier tube, Entre Nous, elle parlait de la passion amoureuse, de la chaleur d’une rencontre, du « temps qui s’enfuit, qui s’en fout » et d’un « voyage sans détour« .

Les artistes usent généralement de leur art pour se mettre à nu, exprimer par des vers des sentiments qui les habitent, qui les traversent parfois simplement, et dont ils essayent de comprendre le sens par la musique. Et parfois, ils s’expriment plus simplement lors d’interviews. C’est le cas de Chimène Badi aujourd’hui.

Chimène Badi heureuse en couple depuis six ans

Lorsqu’elle aborde sa relation avec Julien, l’homme qu’elle aime, Chimène Badi ne mâche généralement pas ses mots. Pour le magazine Nous deux l’année dernière, elle parlait de son histoire d’amour, disant qu’elle était la « meneuse » mais que cela convenait à son compagnon. « Nous nous sommes trouvés. Nous sommes tous deux indépendants, ni l’un ni l’autre ne supporte d’être étouffé dans une relation. Dans un couple, il ne faut pas se perdre, il faut rester soi « .

La chanteuse semble tenir à son indépendance, ses libertés, celles qui lui sont sans doute nécessaire pour nourrir son art, créer. Ils vivent ensemble dans le Sud mais la chanteuse remonte sur Paris plusieurs fois. Elle instaure une distance qu’elle considère bienvenue dans le couple, pour éviter la lassitude et apprécier chaque retrouvaille. Tout juste savons-nous de lui qu’il est professeur dans un institut privé, et cela lui convient parfait. « J’aurais détesté qu’il soit dans le même métier que moi » clame-t-elle en effet.

La chanteuse ne veut pas se marier !

Début 2020, c’est au magazine Public qu’elle parlait de sa relation et notamment du mariage. Lorsqu’un couple partage une relation depuis des années, il est d’usage de leur demander s’ils finiront par se dire oui. Mais cela ne semble pas du tout préoccuper Chimène Badi. Elle expliquait en effet ne pas être mariée et surtout qu’elle s’en fichait du mariage. « Cela ne nous fait pas du tout rêver. Je n’ai pas besoin de me marier. Julien est l’homme de ma vie, car c’est l’homme sur lequel je peux compter« .

Jeudi 25 juin, elle était l’invitée de Daphné Bürki dans l’émission Je t’aime etc. L’occasion pour elle de parler à nouveau de sa vie amoureuse, par le prisme cette fois-ci de ses chansons.

Chimène Badi raconte l’usure d’un couple en chanson

La présentatrice Daphné Bürki commence par complimenter Chimène notamment concernant le fait qu’elle ne soit pas dans le politiquement correct dès qu’elle aborde sa vie amoureuse, ou l’amour en général. Elle revient avec elle sur sa chanson, L’amour dure trois ans, où la chanteuse aborde l’usure du couple. « C’est rare qu’on chante ça, à l’heure actuelle. Il aime bien la chanson, votre amoureux ? »

La chanteuse ne réagit pas sur la chanson en tant que telle et préfère parler du fait que son compagnon préfère « Je pars » une chanson qui, comme elle le sous-entend, leur ressemble. « C’est une chanson écrite et pensée un peu plus pour les couples qui partent et qui reviennent, qui n’ont pas toujours le temps de passer beaucoup de temps ensemble. Moi, par rapport à mon métier, je ne suis pas souvent à la maison. Mais il n’empêche que je pense beaucoup à mon fiancé« .

Enfin Daphné Bürki souhaite revenir avec Chimène Badi sur les propos qu’elle a tenu concernant le mariage. Elle dit, non sans humour, que Caroline Weill une psychologue qui intervient dans l’émission, dirait que cela cache « une peur de s’engager, une grande crainte d’échouer » et que cela serait au fond source de stresse.

Mais Daphné pense que ce n’est pas cela. « Je vais dire au contraire que c’est ne pas vouloir passer par le côté solennel du rituel du mariage« . Et elle a visiblement vu juste puisque Chimène Badi se contentera de lui répondre « C’est plus ça oui« .

Les fans de la chanteuse pourront en tout cas très prochainement aller l’applaudir sur scène. Elle sera en concert le 11 octobre au Casino de Paris et le 15 novembre à L’alhambra.