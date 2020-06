La chanson de l’année 2020 : nouvelle organisation, chansons nominées, pronostics du gagnant… on vous dit tout !

Cette année, l’émission « La chanson de l’année » diffusée par TF1 et animée par Nikos Aliagas ce vendredi soir sera très particulière. En effet, le coronavirus est toujours là et oblige les productions télévisuelles de s’adapter aux nouvelles règles sanitaires.

Ainsi, tous les artistes ne seront pas en direct ce soir. Plusieurs d’entre eux ont enregistré leur prestation la veille pour respecter la distanciation sociale ! On peut se demander si cela ne va pas affecter les votes du public ?

La chanson de l’année : une émission chamboulée par le coronavirus

Alors que le tournage devait se faire à la place du Capitole de Toulouse, le producteur Mathieu Vergne a pris la décision de rapatrier la scène à Paris, à l’extérieur dans le jardin du Palais-Royal. Le tournage s’étale obligatoirement sur deux soirs différents, raison pour laquelle certains artistes ne pourront pas être en direct.

Certaines règles seront changées. D’habitude, vous pouviez vous fier à l’applaudimètre pour deviner qui remportait le titre de la chanson de l’année mais il ne sera pas disponible cette année car il n’y aura tout simplement pas de public. Mathieu Vergne s’en est finalement bien sorti car il était à la base parti pour tout annuler !

Cette année, une vingtaine d’artistes se produiront (en direct ou pas) pour l’émission « La chanson de l’année ». Vous retrouverez donc Amir (gagnant de l’année dernière), Yannick Noah (qui a créé une polémique sur les réseaux sociaux), Patrick Bruel (qui a avoué que Jean-Jacques Goldman lui manquait) ou encore Indochine (qui signent leur grand retour) sur scène. Ces artistes sont hors compétition mais ils interpréteront cependant leurs derniers titres.

La chanson de l’année : on vous dévoile les 16 chansons nominées

Ils seront cependant 16 à concourir pour le titre de meilleure chanson de l’année. On vous dévoile la liste des nominés :

Vitaa & Slimane – Avant toi

– Avant toi Heuss L’enfoiré – Moulaga

– Moulaga Claudio Capéo – Ma jolie

– Ma jolie Dadju – Bobo au cœur

– Bobo au cœur Jean-Baptiste Guégan – Retourner là-bas

– Retourner là-bas Les Frangines – Donnez-moi

– Donnez-moi Camélia Jordana – Facile

– Facile Clara Luciani – Ma sœur

– Ma sœur Vianney – N’attendons pas

– N’attendons pas Hoshi – Amour censure

– Amour censure Benjamin Biolay – Comment est ta peine

– Comment est ta peine Gradur – Ne reviens pas (feat. Heuss L’Enfoiré)

– Ne reviens pas (feat. Heuss L’Enfoiré) Bilal Hassani – Je danse encore

– Je danse encore Carla – Bim Bam toi

– Bim Bam toi Soolking – Meleğim (feat. Dadju)

– Meleğim (feat. Dadju) Aloïse Sauvage – A l’horizontale

Pour rappel, les chansons sont choisies car elles ont été notées comme « marquantes ». C’est-à-dire qu’elles ont enregistré de gros scores d’écoute (radio, Youtube, plateformes de streaming audio comme Deezer) et on fait parler d’elles.

Avec les règles imposées par le coronavirus, le gagnant ne sera peut-être pas là lorsqu’on lui annoncera sa victoire. Nous ne verrons certainement pas la réaction du grand gagnant en direct mais son prix lui sera remis en visioconférence.

En plus de fait que le tournage s’étale sur deux soirées, les artistes en direct ce vendredi 12 juin ne peuvent pas rester sur le plateau de l’émission « La Chanson de l’année ». En effet, le producteur a expliqué qu’il ne voulait pas que les artistes restent une fois leur prestation terminée afin de pouvoir respecter les distanciations sociale.

A moins que le gagnant soit le dernier artiste à passer, les téléspectateurs verront un prix remis à distance. Il n’y aura pas de public non plus, ce qui peut laisser paraître un certain vide. Mais la Production a pensé à tout et va remplacer les spectateurs par des projections sur les bâtiments alentours. De plus, des danseurs seront toujours présents et livreront leurs prestations autour des Colonnes de Buren.

La chanson de l’année : qui remportera l’édition 2020 ?

Comme chaque année, la soirée se clôturera tout de même pas le vote des téléspectateurs ! Vous pourrez donc participer comme chaque année pour faire élire votre chanson préférée si vous le souhaitez.

L’année dernière, c’est Amir qui avait gagné le titre de la « chanson de l’année » en battant Angèle, Aya Nakamura et Kendji Girac. Le chanteur n’est plus dans la compétition pour cette édition 2020 mais il interprétera tout de même l’un de ses titres. Ce soir, les votes risquent d’être serrés mais si on analyse les résultats des derniers mois, on peut commencer à faire une estimation.

Vitaa et Slimane sont invités dans de nombreux show TV et leur musique est fortement appréciée par tout type de public. Clara Luciani remporte un succès fulgurante depuis sa chanson « La Grenade » et cela ne nous étonnerait pas qu’elle soit dans le top 4.

Des artistes comme Dadju, Gradur et Heuss l’enfoiré marquent les plus jeunes (au même titre qu’Aya Nakamura). Bilal Hassani profite d’une communauté très active qui le soutient dans son parcours. Enfin, Camélia Jordana a autant fait parler d’elle en bien qu’en mal ces derniers temps.

Verdict ce soir sur TF1 !