Booba : publie totalement le casier judiciaire de la fouine ! Il déballe la vérité !

Booba menace depuis deux jours un de ses rivaux de publier son casier judiciaire. La Fouine a publié son casier qui est vierge. Booba vient de publier un document sur internet disant que La Fouine a eu des soucis avec la justice en 1996 et 1997. La Fouine étant né en 1981, il est devenu majeur en 1998. Cela signifie que le rappeur a eu accès au casier judiciaire d’un mineur. Il faudra très certainement que le rappeur explique à la justice comment il a fait pour avoir copie de ce document. Il faut savoir que la justice des mineurs relève de l’ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. Dans sa version en vigueur durant ces années là, le casier ne persistait pas, sauf quelques très rares exceptions, au-delà de la majorité. De plus, et cette partie là n’a pas changée, le public n’a pas accès aux affaires des mineurs. Elles avaient lieu en chambre du conseil. Concernant La Fouine, son casier a été en principe effacé à sa majorité. Il est ainsi logique que la fouine ait aujourd’hui un casier vierge. De plus, la loi de 2007 sur la réhabilitation a passé par là. De ce fait nous ne publierons pas la copie de ce document, dès lors qu’il est impossible que le rappeur ait été en mesure de l’obtenir légalement.

La rivalité entre La Fouine et Booba

La rivalité entre les deux ne date pas d’hier. C’est en 2013 que l’affaire a commencé, Booba, La fouine et Rohff se chamaillaient à l’époque sur des histoires de musique, de CD, et d’autres éléments encore. Aussi lorsque le véhicule de La Fouine avait été la cible de coups de feu, bien sûr les fans de La Fouine avaient accusé Booba, dont les fans eux, parlaient de coup monté de La Fouine pour se rendre intéressant. Bon an, mal an, les rappeurs se sont clashés sur les réseaux sociaux, à la manière de jeunes coqs. Si La Fouine n’avait jamais caché son passé de jeune délinquant, il s’est cependant rangé depuis des années.

Booba attaque La Fouine sur Instagram

En février, alors que Booba venait de se faire bannir d’Instagram après de nombreux rappels à l’ordre du réseau, Booba a repris un compte via sa manageuse. Bien entendu il s’en est repris à La Fouine en le taclant sur le plomb que celui-ci avait pris dans la voiture lorsqu’il s’était fait tirer dessus. Et là depuis quelques jours, Booba s’en prend à nouveau à La Fouine, qu’il accuse d’être un pointeur (un violeur dans le langage des détenus). Booba a ainsi menacé La Fouine de publier son casier judiciaire. Bien entendu, La Fouine a donné une interview disant qu’il n’avait rien à se reprocher. La réponse de La Fouine n’ayant pas plu à son adversaire, ce dernier vient de publier ce qu’il dit être le casier judiciaire de La Fouine et qui fait mention d’agressions sexuelles et de recel en 1996 et 1997.

Le document que le rappeur a dévoilé sur les réseaux sociaux

Le document que Booba a dévoilé sur les réseaux sociaux est un ancien document que le rappeur ne devrait absolument pas avoir en sa possession. En fait, les casiers judiciaires des mineurs ne sont pas accessibles au public. Booba n’a donc aucun droit de le détenir et encore moins le droit de le publier. En effet, du fait de ordonnance de 1945 et la loi de 2007, le casier actuel de La Fouine devrait être vierge et en tout cas, il ne peut plus porter de mention de ces années-là. C’est donc à juste titre que ce dernier a montré un casier vierge. Nul doute que La Fouine est déjà chez son avocat et que ce dernier est déjà en train de préparer la riposte judiciaire. En définitive la bataille judiciaire entre les deux rappeurs est loin d’être terminée. En fait, elle ne fait que commencer.