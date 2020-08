Vieillissement de Rohff sur Instagram : Un message secret pour ses fans ?

Il a voulu tester la réactivité de ses fans et le moins que l’on peut conclure, c’est qu’il a réussi son coup. Alors que le confinement se prolonge en France du fait de l’épidémie du Covid-19, le rappeur Rohff a des idées pour amuser la toile. Un peu comme tout le monde, Housni MKOUBOI à l’état civil s’interroge sur ce à quoi il pourrait ressembler dans sa vieillesse. Le rappeur âgé de 42 ans n’a pas choisi meilleur moment que cette période de crise sanitaire pour se projeter 40 ans en avant.

Même « vieux », Rohff fascine

Sans doute atteint par le confinement, Rhoff s’est amusé à se soumettre à une application de vieillissement. Le résultat est assez impressionnant. Rohff devrait rester tout aussi tonique dans sa vieillesse. Pour ne pas faire l’égoïste, l’artiste au triple disque d’or a décidé de partager ses rides avec ses followers sur Instagram.

Une idée plutôt ingénieuse, puisque l’auteur de l’album « Le code de l’honneur » a fait sensation sur internet. Dans l’ensemble, les avis lui ont été largement favorables. Pour certains, il serait même inespéré d’avoir la chance d’arborer un look comme celui de Rohff dans leur vieil âge.

Celui que certains fans qualifient de « Padre » (Père) du Rap français a tout simplement fasciné ses admirateurs. Cependant, l’on est tenté de se demander ce qui a bien pu motiver le rappeur à se lancer dans cette aventure. En la matière, Rohff est loin de faire l’exception.

Un single sans son ?

Généralement, on éprouve une certaine réticence à vieillir. Pour beaucoup, il est presque exécrable de s’imaginer avec des rides sur le visage. Fini la fougue de la jeunesse ! Le temps d’une transition temporelle, la beauté s’envole, nos atouts de séduction disparaissent. Il est temps de laisser la place à d’autres.

Puisqu’il faut bien passer par là, Rohff a décidé de franchir le pas et d’aller bien loin, jusqu’à 40 ans en avant. Plus qu’un simple exercice de simulation, le test de Rohff est probablement un profond examen de conscience. La jeunesse ne dure pas toujours. Le rappeur le sait très bien. À un certain âge, il faut bien accepter de se projeter vers l’avenir.

Préparer son bilan et léguer un héritage moral à la nouvelle génération. C’est sans doute à cette étape que le natif de Moroni aux Comores se trouve actuellement. 32 ans après son arrivée en France, Housni aura pratiquement tout eu. Figure emblématique de la nouvelle vague du hip-hop français de la fin des années 1990, l’artiste a enchaîné coup sur coup :

Le code de l’honneur

La vie après la mort

La fierté des nôtres

Au-delà de mes limites

Le code de l’horreur

La Cuenta

Retour avec P.D.R.G

Le Rohffgame et Surnaturel

Rohff a marqué son temps et ses tubes continuent de résonner dans les esprits des acteurs de la génération consciente. Ses textes, il les a toujours écrits avec inspiration à l’instar de Dounia. Ce tube à succès sans refrain dévoile la vision du monde de l’artiste. Sa carrière, il l’a fondamentalement dédiée à la conscientisation.

Certes, ce cliché a déclenché un brin d’humour sur la toile, mais l’objectif était assurément plus pertinent. À l’heure où le chaos de la pandémie du coronavirus s’installe, Rohff vient peut-être de dévoiler un single sans son, juste avec cette image. Elle met en exergue un homme pensif face aux réalités du monde.

Une image de l’homme qu’il veut être, soucieux de laisser quelque chose de solide à l’humanité. Sa contribution à lui, au bout d’un parcours fait de hauts et de bas, mais surtout marqué par la force de surmonter les obstacles. Tout porte à croire que dans les trois ou quatre décennies à venir, le chanteur laissera un code de l’honneur à la nouvelle génération. En attendant, Rohff donne une véritable leçon de vie à ses fans.