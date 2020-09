Bertrand-Kamal (Koh Lanta) : ses proches racontent les derniers moment de sa vie …

TF1 soigne sa rentrée avec la nouvelle saison de Koh-Lanta, sous-titrée Les 4 Terres, en référence au fait qu’il y a quatre épiques cette année qui s’affrontent en défendant les couleurs de leur région (Nord, Sud, Grand-Est, Grand-Ouest). Si les téléspectateurs ont encore du mal à retenir le nom de certains candidats du fait de leur grand nombre, certains ont réussi à sortir du lot, pour de bonnes ou pour de mauvaises raison.

C’est l’équipe du Grand-Est qui peut se vanter de détenir en son sein un paquet de candidats déjà emblématiques. Hadja est sans doute le premier bouc-émissaire de l’émission, celle qui récolte le plus de critiques depuis le début de l’aventure. Les internautes n’aiment pas comment elle se comporte avec sa camarade Alexandra, affaiblie en début d’aventure du fait d’une maladie. Pourtant, sur les épreuves, la jeune femme est impressionnante et c’est en (très) grande partie grâce à elle que son équipe a remporté les épreuves.

Bertrand-Kamal : le souriant aventurier de l’équipe du Grand-Est !

Aux côtés de Hadja et Alexandra, les internautes ont été marqués par le charisme de Bertrand-Kamal. Très vite, le jeune candidat de 30 ans affiche un caractère solaire, lui qui ne se montre jamais sans son large sourire. Participer à Koh Lanta était un rêve pour lui, et il semble parfaitement heureux de le réaliser.

Malheureusement, en marge de la diffusion des premiers épisodes, le jeune homme a dévoilé souffrir d’un cancer. « Mon combat n’est pas terminé » expliquait-il alors. Et les internautes ont été énormément attristés lorsqu’ils ont appris, plus tôt en septembre, le décès du jeune homme. La saison de Koh Lanta lui est évidemment dédiée, et c’est notamment grâce à sa participation qu’il a su qu’il était malade.

C’est Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l’émission, qui a fait cette révélation. Elle a expliqué en effet qu’il s’était blessé lors du tournage. Une blessure bénigne qui a cependant demandé au candidat quelques examens. Lesquels ont révélé la présence de cellules cancéreuses.

L’émotion de Denis Brogniart, et des proches de l’aventurier

C’est avec énormément d’émotion que Denis Brogniart a ouvert l’épisode, vendredi 11 septembre. Il a rendu un bel hommage à celui qu’il considère être son ami. Bertrand-Kamal a rapidement tenu au courant l’animateur au sujet de son état de santé, et celui-ci, très impliqué dans la lutte contre le cancer, a tout fait pour venir en aide au candidat. Son cas a même été étudié aux États-Unis et il a pu suivre de nouveaux traitements qui l’ont aidé à prolonger son espérance de vie.

Un de ses proches nommé Thibaut a tenu à parler des derniers instants de son ami, comme pour montrer que malgré la douleur, il était toujours drôle et vif d’esprit. « Nous avons passé les quatre derniers jours à l’hôpital avec lui. Il n’y a pas si longtemps, il y avait eu un vrai pic d’espoir. On y croyait ! Et puis, il y a eu ce dernier scanner… Après ça, il nous a écrit à tous pour nous dire : ‘Les gars, venez me voir au plus vite, il n’y a plus d’espoir.’ On a aussitôt arrêté tout ce qu’on faisait et on a foncé pour être auprès de lui« .

Lorsque les amis de Bertrand-Kamal sont arrivés, il a réussi à trouver une vanne à sortir sur chacun d’eux, comme pour montrer que même affaibli, il était toujours armé de son implacable sens de la répartie. « Après, j’ai eu un moment privilégié avec lui. On s’est dit à quel point on s’aimait… Mais le sentiment que j’ai aujourd’hui est terrible. Je n’arrive pas à réaliser que je ne reverrai plus jamais le Beka que j’ai connu« .

Un homme en parfaite santé jusqu’à présent

Son ami précise que Bertrand-Kamal n’avait jamais eu de problème de santé jusqu’à alors, ce qui rend d’autant plus compliqué pour lui et ses amis d’admettre sa mort, surtout quand celle-ci a été aussi rapide. Le cancer du pancréas n’est en effet malheureusement pas curable, et est connu pour sa rapidité.

Le jeune homme souhaite, comme il l’a confié au magazine Closer, organiser une « magnifique soirée pour lui rendre hommage. Un grand spectacle en présence de tous les gens qui l’ont tant aimé« . Connaissant le capital sympathie du jeune homme, on imagine que les invités seront très nombreux, heureux de se retrouver pour un rendre un vibrant et dernier hommage à leur ami.