Décès de Bertrand-Kamal de Koh Lanta : la révélation d’Alexia Laroche-Joubert sur une blessure

Sur le plateau de TPMP, les avis étaient différents. Gilles Verdez a précisé que TF1 aurait dû procéder à l’annulation de la saison de Koh Lanta puisqu’il était assez difficile de regarder les images. Cyril Hanouna n’était pas de cet avis puisque la famille est la seule décisionnaire dans cette affaire. Alexia Laroche-Joubert révèle que les parents de Bertrand-Kamal avaient parlé avec leur fils concernant cette éventualité. Le candidat de l’équipe des Verts était aussi très proche des équipes, il a donc pu partager son envie, celle de diffuser absolument l’émission puisqu’il s’agit de sa grande aventure.

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. pic.twitter.com/Z1MKqOmduQ — TF1 (@TF1) September 10, 2020

Bertrand-Kamal avait des douleurs dans Koh Lanta

Sur le plateau de TPMP, Alexia Laroche-Joubert rend donc hommage à Bertrand-Kamal notamment en révélant que cette aventure était très importante pour lui. Elle révèle avec de l’émotion dans la voix que le candidat a pu découvrir les deux premiers épisodes et ce fut véritablement magique pour lui et la production. Elle a également fait quelques déclarations concernant son état de santé.

Au sein de la production, un petit comité était au courant des problèmes rencontrés par Bertrand-Kamal .

. Apparemment, le choix de diffuser ou non l’émission s’est posé lorsque la situation s’est aggravée pour le candidat.

Le cancer foudroyant aurait été décelé en avril 2020, soit plusieurs semaines après la fin du tournage de Koh Lanta Les 4 Terres.

Elle a aussi révélé sur le plateau de TPMP que le candidat avait été blessé lors d’une épreuve.

Alexia Laroche-Joubert précise que la blessure était assez bénigne, mais il a été invité à consulter un médecin puisque la douleur ne passait pas apparemment. Elle n’a pas pu partager d’autres informations à cause du caractère confidentiel. En effet, un professionnel de la santé n’a pas le droit de partager des données sur la santé de son patient que ce soit à la production, l’entourage ou encore la presse. Selon les propos rapportés par Public, le cancer aurait été décelé le 17 avril et il était apparemment assez agressif.

Alexia Laroche-Joubert rend hommage à Bertrand-Kamal

Elle se trouvait samedi dernier aux côtés des deux familles du candidat de Koh Lanta au même titre que Denis Brogniart. Ce dernier a d’ailleurs posté un message bouleversant sur son compte Instagram afin de lui rendre hommage. Il y avait également une vidéo spéciale diffusée avant l’épisode 3 vendredi dernier toujours pour mettre en valeur la personnalité attachante de Bertrand-Kamal décédé la semaine dernière des suites d’un cancer foudroyant. Sur le plateau de TPMP, elle révèle que la famille est en accord avec la diffusion au même titre que le candidat qui en avait fait part.

L’émission n’a pas été remontée ou modifiée puisque les équipes n’étaient pas au courant de la maladie de Bertrand-Kamal. Elle révèle également qu’il incarnait la joie de vivre et, lors de son casting, il avait d’ailleurs fait part de son intention de protéger les autres et d’apporter sa joie et sa bonne humeur. Vous pourrez donc suivre l’épisode 4 de Koh Lanta ce vendredi et nous ne savons pas si le candidat sera éliminé prochainement ou s’il a pu atteindre la finale. Nous ne connaissons pas non plus l’ampleur de sa blessure qui était toutefois bénigne selon Alexia Laroche-Joubert.