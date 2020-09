Koh Lanta : Alexandra se confie sur la maladie de sa fille

Si en seulement trois épisodes les téléspectateurs ne connaissent pas encore très bien tous les aventuriers de Koh-Lanta, Alexandra a réussi à sortir du lot grâce à sa relation conflictuelle avec sa camarade Hadja. Une relation qui n’est conflictuelle que lorsque cette dernière s’adresse aux caméras, puisqu’elle n’hésite pas à dire qu’elle la considère comme un boulet. Alexandra a en effet commencé l’aventure en étant malade et s’est montrée très affaiblie et déprimée sur le camp. De quoi inquiéter ses camarades de jeu qui ne veulent pas la voir abandonner.

Alexandra impressionne les téléspectateurs

Mais si la jeune maman apparaît en effet réellement diminuée sur le camp, elle parvient à puiser en elle pour les épreuves. Et si son équipe a remporté les deux premiers épreuves d’immunité, c’est en grande partie grâce à elle. Durant le deuxième épisode, lors de l’épreuve de logique, elle a impressionné les internautes en s’imposant en leader de son équipe, et en les guidant malgré sa voix cassée. Grâce à elle, ils sont très largement arrivés en tête et ont de ce fait échappé au conseil.

Elle s’impose petit à petit comme l’une des candidates préférées des internautes, eux qui regardent cette émission pour voir les candidats se dépasser et aller au-delà d’eux-mêmes. De plus, Alexandra dégage un vrai capital sympathie. Ils espèrent donc que son équipe de l’Est – celle dans laquelle apparaît Bertand-Kamal, candidat tragiquement décédé d’un cancer – ne décidera pas de l’éliminer alors qu’elle s’impose comme un élément très fort malgré ses plaintes sur le camp.

Une maman courage qui fait des révélations

Les journalistes de Télé Star ont interviewé la maman qui s’est laissée aller à quelques révélations au sujet de sa famille. Sur son compte Instagram – sur lequel elle apparaît parfois méconnaissable comme vous pouvez le voir ici – l’aventurière n’hésite pas à mettre en avant sa famille, elle qui est l’heureuse maman de deux filles. Malheureusement, l’une d’elle est tombée malade. Alexandra a donc raconté cette épreuve dans les colonnes du magazine.

« Ma deuxième fille a eu beaucoup de problèmes de vue dès sa naissance. Un problème congénital qui a dégénéré en glaucome. On l’a hospitalisée 11 fois en deux ans. Elle a eu 7 opérations de l’oeil. Aujourd’hui, elle va mieux et reste suivie. » Les internautes en avaient déjà conscience, mais Alexandra tient à le dire. Elle n’a pas participé à Koh Lanta comme une « touriste ». Elle s’est même entraînée pour le programme, avec ses enfants. « Équilibre avec mes filles, courses d’orientation, tir à l’arc, parcours. J’ai lu des livres de survie. J’ai essayé d’apprendre un maximum pour être polyvalente sur l’île« .

D’ailleurs, elle a parlé de son état de santé lors des premiers jours. Elle explique alors que son envie d’aller au bout et sa détermination étaient intactes, mais qu’elle était cependant inquiète. « J’avais juste peur que mon corps me lâche. Je voulais faire mes preuves (…) Je suis là pour me surpasser« .

Les audiences de Koh Lanta sont encourageantes

Avec plus de 5,4 millions de téléspectateurs, on peut dire que cette nouvelle saison de Koh Lanta réussit bien sa rentrée. Elle a sans doute été boostée par la très bonne saison précédente, L’île des héros. Les internautes, alors confinés, se sont pris de passion pour le jeu et ils sont nombreux à l’avoir (re)découvert. TF1 espérait sans doute toucher autant de personnes pour cette édition qui offre quelques changements bienvenues (quatre équipes au lieu de deux) et qui met la survie bien envie (notamment par le biais de l’îlot de l’exil, lieu hostile par excellence).

On espère que les candidats parviendront à montrer de quoi ils sont capables dans les épisodes à venir et qu’ils seront aussi attachants, malins et / ou stratèges que les aventuriers de l’île des héros qui ont marqué les internautes et les téléspectateurs il y a quelques semaines. Trouverons-nous dans cette édition la relève de Claude ? On l’espère, mais à l’heure actuelle, Alexandra peut en tout cas se vanter d’être la plus appréciée.