Bertrand-Kamal aurait découvert son cancer lors d’une blessure faite pendant l’émission ! Encore beaucoup d’hommage dans Koh Lanta !

Les fans de Koh Lanta ont appris avec choc il y a quelques jours le décès de Bertrand-Kamal.

C’est fin août que le jeune homme avait décidé de publiquement annoncer sa maladie.

Denis Brogniart, Alexia Laroche-Joubert et les autres membres du casting étaient déjà au courant, et lors d’une interview, le solaire candidat avait expliqué qu’il combattait la maladie depuis cinq mois. Mais le cancer aura eu raison de Bertrand-Kamal, ce qui a énormément attristé les téléspectateurs.

Le bel hommage de Denis Brogniart

La saison de Koh Lanta n’arrêtera cependant pas sa diffusion à cause de ce tragique et surprenant décès. La famille de Bertrand-Kamal ne s’oppose pas à ce que les épisodes continuent, eux qui sont conscients que c’était le rêve de leur fils et que s’il apparaît si souriant pendant le tournage, c’est sans doute parce qu’il était très heureux de participer au programme culte de TF1.

Cette édition, sous-titrée Les 4 Terres (en référence avec le fait qu’il y a désormais quatre équipes) est logiquement dédiée au jeune homme, comme l’a expliqué Denis Brogniart dans son vibrant et émouvant hommage à celui qu’il considérait comme un ami : « Mon Beka, je garde précieusement avec moi pour toujours tes yeux qui pétillent, nos échanges quotidiens quand c’était dur. Je ne t’oublierai jamais. Nous ne t’oublierons jamais. Et nous te dédions évidemment cette saison de Koh-Lanta où tu faisais l’unanimité. Je t’aime« .

Une maladie découverte grâce à l’émission

Lundi 14 septembre, Alexia Laroche-Joubert, l’emblématique productrice de l’émission, était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste. L’occasion pour elle évidemment d’aborder le décès du candidat, mais également de faire quelques révélations au sujet de sa maladie. C’est en effet, comme elle l’indique, grâce à l’émission qu’il a pu être diagnostiqué.

Elle indique en effet que le jeune homme s’était blessé dans l’aventure, « un truc assez bénin » précise-t-elle cependant. Mais il avait encore mal après l’émission, de quoi le pousser à aller consulter. « A ce moment-là, il est allé faire des examens. Et en fin de compte ils ont décelé – c’était, je crois, le 17 avril – un cancer. Très agressif, malheureusement. »

Le cancer du pancréas est en effet malheureusement connu pour ôter la vie de ses victimes avec rapidité, même si Bertrand-Kamal a pu compter sur le soutien de Denis Brogniart pour prolonger son espérance de vie.

BK a subi un traitement expérimental grâce à Denis Brogniart

Suite au décès de son père des suites d’un cancer, Denis Brogniart s’est énormément investi dans la lutte contre la maladie, sans doute l’un des plus grands maux de notre époque. « En tant que parrain de la Fondation ARC contre le cancer, je connais le Directeur de la recherche de l’hôpital Gustave Roussy à Villejuif, Fabrice André. Je l’ai appelé, je lui ai demandé de rester discret – les médecins le sont -, et je lui ai dit qu’on avait un aventurier qui souffrait d’un cancer du pancréas. Et là, il s’est pris d’amitié pour Bertrand-Kamal »

Selon l’animateur, Bertrand-Kamal a bénéficié de traitements expérimentaux et des études ont même été faites aux USA sur son cas. Denis Brogniart en est persuadé, « sans ces traitements expérimentaux, il serait parti avant la diffusion du premier épisode de Koh Lanta« .

Un jeune homme solaire et drôle jusqu’à la fin

Alexia Laroche-Joubert s’est en tout cas montrée très touchée par la disparition du candidat sur le plateau de Touche pas à mon poste. « Ça a été extrêmement violent, parce qu’il faut savoir que Bertrand-Kamal est l’expression même de la joie de vivre. Ce qu’il a vécu en terme de souffrance… Il a été admirable. Je l’avais régulièrement au téléphone et il arrivait encore à faire des pointes d’humour alors que je sais que c’était très violent. »

Sachez en tout cas que si c’est lui qui a remporté cette saison de Koh Lanta, les 100 000 euros ne seront pas perdus puisqu’ils iront directement pour sa famille, pour ses parents, eux qui l’ont soutenu et qui sont restés à ses côtés durant ces cinq mois de souffrance où il luttait contre la mort.