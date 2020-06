Anne-Claire Coudray (JT de TF1) : elle fait une grosse frayeur aux téléspectateurs !

Anne-Claire Coudray est la présentatrice du JT de 20h de la chaîne TF1 du vendredi au dimanche. Du lundi au jeudi, c’est Gilles Bouleau qui assure la présentation du journal du soir. A l’instar de Jean-Pierre Pernaut, ils présentent les actualités en France et dans le monde.

Le JT de TF1 fonctionne très bien et attire des millions de français, remportant ainsi souvent le plus haut taux de part de marché. Anne-Claire Coudray était donc certaine de berner de nombreux téléspectateurs lorsqu’elle a fait une blague ce samedi 20 juin…

Anne-Claire Coudray : elle fait une blague qui fait peur aux téléspectateurs

Y’a que moi quand j’ai vu le générique du #journal de #TF1 commencé avec marqué ‘’ Flash ‘’ y’a 5 minutes qui a eu peur d’avoir une information urgente ou grave ?! #JeffPanaclocContreAttaque pic.twitter.com/XJdeo2TrM1 — David (@davidou_29) June 20, 2020

En effet, juste avant de lancer le début du spectacle de Jeff Panacloc (humoriste ventriloque), le JT de TF1 a lancé un flash info. Les flash infos sont les bandeaux rouges souvent utilisés lorsqu’il y a un événement grave : enlèvement, disparition, attentat… et angoissent donc beaucoup les spectateurs lors de leur diffusion. Les français s’imaginaient déjà assister à une seconde vague de coronavirus avec confinement immédiat ou à un attentat en France !

Rappelons tout de même que l’Angleterre vient de subir une attaque au couteau qualifiée d’attaque terroriste, faisant 3 morts et 3 blessés graves… L’acte a été commis ce samedi 20 juin dans la soirée, à Reading (ouest londonien). Le suspect principal est toujours en garde à vue selon les dernières informations.

Pour en revenir au flash info diffusé par TF1, il ne s’agissait heureusement pas d’un événement terrible. Anne-Claire Coudray s’est en fait associée à Jeff Panacloc pour faire une blague aux téléspectateurs !

« Pardon, je reviens un instant car je crois que j’ai commis un énorme impair, j’ai oublié Jean-Marc (NDLR : la peluche « ventriloque » de Jeff Panacloc) ! » a-t-elle donc déclaré, révélant la supercherie.

Anne-Claire Coudray : sa blague annonce le spectacle de Jeff Panacloc

« Heureusement, je sais qu’il n’est pas susceptible. Alors, voilà, tout de suite Jeff Panacloc et l’indispensable, le subtil, le si séduisant Jean-Marc que j’embrasse évidemment très fort, belle soirée à vous ! » conclut-elle, un sourire aux lèvres.

C’était donc une blague pour introduire le spectacle de l’humoriste. Les téléspectateurs n’ont pas l’habitude d’être bernés par leur JT de 20h et ont donc eu très peur ! Comme on peut le voir sur Twitter, les réactions ont été très vives. Beaucoup de gens ont réellement cru à un événement grave. Celui qui est revenu le plus est bien entendu le reconfinement, au regard de l’actualité française.

« J’étais là tranquille à remuer mes coquillettes et à pas écouter TF1 et ça lance un flash info pour annoncer Jeff Panacloc ??? Vous pouvez plus faire ça sérieux j’ai eu une de ces peurs » a publié une internaute. « Quand j’ai vu Anne-Claire Coudray, j’ai cru à l’arrivée imminente de la deuxième vague de Covid-19 en France et à un reconfinement immédiat pour deux mois ! » a par exemple écrit un autre twittos.

Et s’ils ont pensé à une deuxième vague de coronavirus, c’est parce que la situation est toujours grave en France. Les habitants entrent dans la troisième phase du déconfinement à partir de ce lundi 22 juin mais ce n’est pas pour ça qu’il faut totalement relâcher la pression.

Le coronavirus sévit toujours en France…

ALERTE INFO – Coronavirus: Matignon avertit de la possibilité d'un reconfinement de la Guyanehttps://t.co/gvT6CjuJ0h pic.twitter.com/wzNrCA7aJt — BFMTV (@BFMTV) June 21, 2020

Des centaines de morts sont toujours répertoriés toutes les semaines et de nouveaux cas recensés chaque jour. Les gens meurent donc encore du coronavirus et l’épidémie n’est pas près de s’éteindre entièrement. Pour ces raisons, les français craignent une deuxième vague.

Certaines familles ne sont pas à l’aise à l’idée de réserver leurs vacances dans de telles conditions. D’autres préfèrent rester en France et ne pas s’aventurer dans d’autres pays. L’Europe reste toujours une destination attrayante mais beaucoup moins que d’ordinaire. Les agences de voyages l’ont d’ailleurs expliqué : elles vendent davantage de séjours en France que de vacances en dehors de l’hexagone.

Concernant les voyages hors de l’UE, tout est encore incertain. Les pays doivent travailler main dans la main pour savoir quelles frontières vont être rouvertes et si une quarantaine sera exigée. En France, le Gouvernement appliquera le principe de réciprocité. Les français sauront donc dans quels pays lointains ils pourront aller à partir du 1er juillet. Quelques personnes attendent impatiemment le verdict puisque leurs billets sont réservés depuis des mois !