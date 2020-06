(EXCLU) Vacances d’été : vous pourrez partir où vous le voulez dès le 1er juillet !

Depuis le début du coronavirus, les vacances d’été sont remises en question. Avec le confinement imposé dans plusieurs pays du monde, des voyageurs français se sont vus annuler leurs billets et séjours dans des pays étrangers. Souvent, les voyages n’étaient pas remboursés mais re-crédités pour l’année prochaine par exemple. Cette mesure a permis aux compagnies de transport et aux acteurs du tourisme de ne pas faire faillite.

Vacances d’été : la France est une destination sûre

Les professionnels du #tourisme ont travaillé d’arrache-pied pour être prêts à vous accueillir. Les résultats sont là : les Français peuvent, en toute sécurité, se rendre dans leurs établissements pour retrouver ces petits moments de bonheur.

➡️ Aux réservations, citoyens! https://t.co/VdQBjBSuSP — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 4, 2020

Pendant le confinement en France, le Gouvernement a assuré que les français pouvaient réserver leurs vacances d’été dans l’Hexagone. Ils ont ensuite incité les familles à rester en France pour booster l’économie du tourisme local et éviter une propagation plus large du virus. Des spots publicitaires et diverses actions de communication ont été faits pour mettre en valeur le patrimoine français.

Au début, rien n’était sûr et les français n’osaient pas trop réserver leurs vacances, ne serait-ce qu’en France. Les restaurants, les piscines, les plages, les parcs d’attraction et autres lieux d’activités étaient fermés. Tout cela ne donnait pas trop envie de partir ! Mais l’allocution d’Edouard Philippe ce 28 mai a tout changé. Nous sommes entrés dans la deuxième phase du déconfinement à partir du 2 juin et beaucoup d’établissements et de lieux d’activités ont rouvert pour notre plus grand bonheur.

Depuis quelques jours et les annonces rassurantes du gouvernement, les Français se sont décidés à réserver leurs vacances d’été. https://t.co/hFkgA29RJ9 — Le Quotidien du Tourisme (@quot_tourisme) June 4, 2020

Cela concerne les zones vertes, soit presque toute la France sauf l’Ile-de-France et Mayotte qui restent oranges. Dans ces zones oranges, les parcs et jardins sont de nouveau accessibles mais seules les terrasses des restaurants et bars peuvent rouvrir. Tout le reste demeure fermé. Heureusement, la règle des 100km a été supprimée pour l’ensemble du territoire français !

Vacances d’été : vous pouvez voyager en Europe sans aucun problème !

Si le Gouvernement d’Emmanuel Macron a mené de nombreuses manœuvres pendant le mois de mai pour inciter les familles à partir dans l’hexagone pendant l’été, il n’a jamais dit que l’Europe serait inaccessible. D’ailleurs, le verdict est tombé : nous pouvons partir où nous le souhaitons en Europe, sauf peut-être en Espagne pour le moment. Pour le reste du monde, nous le saurons très prochainement, pendant la troisième phase du déconfinement.

Welcome ! Willkommen ! ¡Bienvenidos!

🔹 À tous les 🇪🇺, je vous souhaite la bienvenue en 🇫🇷 cet été !

🔹 Faire le choix de la France pour vos vacances, c’est se ressourcer au milieu des plus beaux paysages ET bénéficier des meilleurs standards de sécurité sanitaire. #ExploreFrance https://t.co/ITKCjTeWRX — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 4, 2020

Récapitulatif de tout ce qu’il faut savoir pour ses vacances hors France :

L’Europe a voté : les européens pourront voyager sans frontière cet été. La plupart des pays de l’espace Schengen rouvrent leurs frontières le 15 juin

L’Italie a ouvert ses frontières plus tôt que les autres pays, ce mercredi 3 juin

Les frontières de l’Espagne seront peut-être fermées jusqu’au 1 er juillet

juillet Pour le reste du monde : les frontières devraient être rouvertes pour le 1 er juillet dans les pays où la situation est sous contrôle

juillet dans les pays où la situation est sous contrôle Une quarantaine sera cependant imposée pour les voyageurs de retour / en provenance de certains pays où le virus circule encore beaucoup

Le principe de réciprocité sera appliqué

Pour l’Angleterre, c’est particulier. Que ce soit pour l’aller ou le retour d’un français ou d’un anglais, un isolement de quelques jours sera obligatoire

Vacances d’été : où aller pour vos vacances d’été ?

Si vous aviez projeté de partir en Espagne (il est vrai que c’est une destination touristique très appréciée), vous devrez attendre encore un peu pour savoir si votre séjour sera bien possible au 1er Juillet.

Pour tous les voyageurs qui s’inquiétaient que leur séjour hors UE ne soit toujours pas annulé : pas de panique, vous pourrez surement partir à partir du 1er juillet.

Vous ne saviez vraiment pas où partir et vous ne vouliez pas rester en France ? Faites-vous plaisir ! Grèce, Portugal, Italie… vous pouvez réserver vos vacances d’été en Europe sans souci. Si les destinations soleil sont les plus plébiscitées, vous pouvez aussi découvrir des pays plus originaux : la Pologne ou la Hongrie par exemple. Le choix est large en Europe.

Bien entendu, rien ne sera jamais pareil puisque les distanciations sociales seront imposées et que le port du masque sera obligatoire dans certaines zones. Mais la situation sera la même en France et où que vous alliez.

Les français ont désormais plusieurs possibilités sûres à cet instant T :

rester chez eux et profiter de leurs jardins / piscines,

partir en France pour (re)découvrir notre pays et booster l’économie locale,

partir en Europe pour un dépaysement total.

Maintenant que nous avons tiré au clair la situation actuelle, c’est à vous de choisir votre lieu de destination désormais !