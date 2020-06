Jean-Pierre Pernaut : qui sera son remplaçant pour cet été ?

Jean-Pierre Pernaut : son retour à l’antenne ne sera que d’une très courte durée !

Alors que les téléspectateurs se faisaient une joie de retrouver dans le journal de 13 heures le célèbre présentateur Jean-Pierre Pernaut, ils ont été très déçus d’apprendre que ce dernier n’a serait de retour que pour quelques semaines seulement. En effet, l’été est en train d’arriver et est synonyme de vacances pour des millions de français qui s’apprêtent à partir dans d’autres régions de France ou bien à l’étranger. En effet, lors de sa dernière allocution télévisée, le président de la république Emmanuel Macron a précisé que les français pourront bel et bien partir en vacances cet été s’ils le souhaitent et s’ils en ont les moyens, car comme on le sait certaines classes moyennes ne pourront pas se permettre de partir en vacances.

Et concernant le départ de Jean-Pierre Pernaut de l’antenne de TF1, son absence cet été ne devrait pas être liée à une maladie ni à la crise sanitaire du coronavirus, mais bien aux congés qu’il devrait bientôt prendre ! En effet, en cette période estivale, comme chaque année sur TF1, le présentateur du journal de 13 heures s’autorise à être absent de l’antenne quelques semaines pour convier son “joker” qui lui est fidèle Jacques Legros. Est-ce que cela sera différent cette année ? Et bien nous n’avons pas encore la réponse, mais certains français se posent déjà la question qui est toutefois très légitime.

On va mettre fin au débat pour nos vieux qui souffrent en ce moment. RT pour Jacques Legros 🔄 FAV pour Jean-Pierre Pernault ❤️ pic.twitter.com/eKNsaT5UJD — Pompom signalé 🍎🍋 (@PompomSignale) April 7, 2020

En effet, Jacques Legros a assuré à lui tout seul la présentation du journal de 13 heures pendant plusieurs semaines en pleine crise sanitaire du coronavirus. Est-ce que cela sera toujours le cas cet été, pour remplacer à nouveau Jean-Pierre Pernaut ? Ou a-t-il décidé également de prendre des congés cet été pour se reposer de ces longues semaines qu’il a passé à présenter le journal à la place de Jean-Pierre Pernaut ? Pour le moment, personne n’est en mesure de dire si oui ou non il sera bien présent, car aucune information n’a encore filtré.

Cela serait en tout cas une surprise de taille que de voir un nouveau présentateur du journal de 13 heures, car comme on le sait cette place est très convoitée sur TF1 et on ne retrouve que très rarement des changements de journalistes sur ces plages horaires.

Jean-Pierre Pernaut : va-t-il décider de partir en vacances cet été dans les villages de l’opération “SOS Villages” ?

Alors que le présentateur du journal de 13 heures s’apprête à céder à nouveau sa place pour prendre des congés bien mérités, les français qui lui sont fidèles se posent la question s’ils auront la chance de retrouver Jean-Pierre Pernaut cet été dans leur village. En effet, depuis plusieurs années déjà, le journaliste soutient l’opération “SOS Villages” qui consiste à valoriser les petits villages français, qui sont au coeur de l’économie française.

Malheureusement, pendant la crise que nous avons vécu ces derniers mois, certaines villes et certaines villages ont bien souffert économiquement, et on pourrait bien voir demain de nombreux producteurs et commerces contraints de mettre la clé sous la porte à cause du COVID19.

On espère que l’opération “SOS Villages” permettra de donner un gros coup de boost aux villages français qui ont des difficultés économiques, bien que les français aient le droit de partir en vacances en dehors de nos frontières. Concernant Jean-Pierre Pernaut, nous ne savons pas encore s’il a choisi de partir en vacances ou non.

📣 #SOSVillages – Elle exerce dans cette pharmacie depuis 37 ans et aimerait bien passer la main. Mais, si elle ne trouve pas de repreneur avant la fin du mois, Martine fermera l'officine.

📱 Toutes les annonces sur https://t.co/7Nj5p6Aa92 cc @pernautjp @DLagrouSempere ⬇. pic.twitter.com/NKxkEqwIZQ — TF1LeJT (@TF1LeJT) June 16, 2020

En effet, alors qu’il avait choisi de rester confiné les premières semaines du déconfinement, en sera-t-il autrement pour ses vacances ou va-t-il s’autoriser de partir en vacances en France ou à l’étranger. Les habitants des villages français seraient en tout cas probablement ravis de retrouver l’animateur du journal de 13 heures qui tient à favoriser l’économie française qui lui est cher ! En effet, l’opération qu’il a mené avec “SOS Villages” est indispensable pour l’économie française des petits villages, et on ne compte plus le nombre d’établissements comme récemment une pharmacie près d’Avignon qui était menacée de fermer ses portes…