Amel Bent : elle dévoile les photos de son mariage malgré l’absence de son mari, poursuivi par la justice !

Amel Bent a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps en raison de sa participation à l’émission de TF1, The Voice 2020.

Elle s’est illustrée en choisissant ses candidats avec le cœur et elle n’hésitait pas à leur donner des conseils pour aller plus loin.

Elle a finalement décidé amené Tom Rochet aux portes des finales, à seulement 20 ans.

Très touchée par ce jeune homme, Amel Bent a eu un vrai coup de cœur. Même s’il a terminé sur la 3ème place du podium, c’est une victoire pour lui qui a su tirer son épingle du jeu malgré son jeune âge. Vitaa et Slimane, les gagnants de la Chanson de l’année avec leur titre Je te donne, ont chanté avec Tom Crochet pour cette finale et ils ont souligné qu’il chantait avec le cœur.

Amel Bent lui a même adressé un message extrêmement touchant en story Instagram. « Ça y est, on y est petit soleil ! Je suis si fière de toi… Tu as tellement travaillé.J’en suis certaine, ce soir, quand il verra ton sourire, entendra la chaleur de ta voix et surtout ressentira les ondes positives que tu envoies dans l’espace, le public, aura comme moi, envie de soutenir et te faire soulever le trophée » avait-elle déclaré à son protégé. Une belle rencontre entre deux artistes !

The Voice 2020, Amel Bent part donc vers d’autres projets. Récemment, elle a révélé un nouveau single en featuring avec Imen ES : Jusqu’au bout. Les deux chanteuses l’ont d’ailleurs interprété le soir de La Chanson de l’année. Amel Bent nous a d’ailleurs offert un très beau look avec un pantalon fluide très long beige et un petit crop top blanc. Ses cheveux longs étaient attachés en queue de cheval. Ses fans ont d’ailleurs fait remarquer que leur idole est plus belle de jour en jour.

Amel Bent : amoureuse de son mari Patrick Antonelli malgré les affaires judiciaires

La jolie brune n’est cependant pas un cœur à prendre puisqu’elle est mariée depuis le 15 juin 2015 avec Patrick Antonelli. Malheureusement pour elle, son époux a eu des soucis avec la justice, ce qui l’a profondément affectée. Un an après leur mariage, l’homme d’affaires a passé 5 mois en prison pour une affaire de fraude au permis de conduire impliquant des célébrités.

Amel Bent a beaucoup souffert de cette histoire » On parlait beaucoup de moi mais pas pour ma musique. Je me suis sentie abîmée par quelque chose qui était hors de contrôle. Je souffrais, je me sentais jugée. J’étais vraiment au plus bas. Je me suis retrouvée avec ma fille dans des endroits où je n’avais pas envie d’être » avait-elle déclaré dans les pages de Télé 7 jours.

4 ans après, l’affaire se rouvre et elle va bientôt savoir si elle va devoir revivre cet épisode sombre. Dans un peu plus de trois mois, elle saura donc si son mari va devoir retourner en prison ou si elle pourra enfin laisser tout ça derrière elle pour aller de l’avant.

Pour rappel, l’affaire de fraude au permis de conduire aurait rapporté plus d’un million d’euros. Patrick Antonelli et ses acolytes auraient délivrés 250 faux permis entre 2013 et 2015 sans besoin de passer les épreuves, moyennant une somme de 12 000€.

Malgré tout ça, Amel Bent semble aimer plus que tout son mari et ne veut pas le laisser tomber. Cette dure épreuve a l’air d’avoir consolidé leur relation puisque le couple a accueilli une deuxième petite fille en 2017. Elle souhaite garder une famille soudée.

Ainsi, elle a posté des photos inédites de son mariage avec Patrick Antonelli il y a de cela 4 ans. « Noces de bois – 15.06.15 » a-t-elle ainsi inscrit en légende de la publication. Ses abonnés ont pu découvrir des clichés touchants de la plus belle journée de sa vie, en passant par la cérémonie du henné jusqu’au maquillage de la mariée.

Sous cette publication (qui récolte déjà presque 11 000 « j’aimes » en seulement quelques heures), ses fans lui souhaitent tout le bonheur du monde et lui disent qu’elle est magnifique. Amel Bent peut vraiment compter sur sa communauté pour la soutenir tout au long de sa vie.

Hier, la belle chanteuse a également partagé une publication avec une phrase philosophique « L’heureux est celui qui tire la morale d’autrui » et note « Heureuse » en légende. Elle semble donc bien gérer toutes les épreuves de la vie et se concentre sur l’essentiel.