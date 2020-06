Amel Bent (The Voice) : elle fait le buzz en sortant un nouveau single à l’occasion de la finale de The Voice ce soir, les fans sont ravis de la retrouver !

The Voice 2020 : une saison exceptionnelle avec des candidats bouleversés par la crise du coronavirus !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que pour cette année 2020, les coachs et les candidats de l’émission The Voice ont dû faire preuve de beaucoup d’adaptation pour cette saison. En effet, alors que tout avait bien commencé pour les candidats qui participaient à l’émission phare de TF1 présentée par Nikos, la suite de l’émission a été complètement chamboulée à cause de la crise sanitaire du coronavirus qui a dû provoquer un report de l’émission. Il faut dire que ce n’est pas la seule émission de TF1 qui a dû faire preuve de beaucoup d’adaptation.

Malheureusement, une autre émission phare de TF1 présentée par Denis Brogniart a également été complètement chamboulée par la crise ! On a donc retrouvé les derniers épisodes de Koh Lanta dans des conditions inédites que l’on avait jamais vu, avec même une semaine de l’émission où nous n’avons pas vu de candidat éliminé. Concernant les émissions de The Voice qui ont repris après le confinement, les fans devraient être aux anges car la grande finale que l’on s’apprête à voir ce soir s’annonce bel et bien grandiose !

On va donc retrouver Gustine dans l’équipe de Lara Fabian, Abi avec Pascal Obispo, Antoine Delie avec Marc Lavoine, et enfin Tom Rochet avec la chanteuse Amel Bent. Concernant cette dernière, elle a fait sensation récemment sur les réseaux sociaux auprès de ses fans qui l’ont trouvé très amincie. Mais pour autant, la chanteuse n’est pas malade, loin de là ! En effet, elle a tout simplement pris soin d’elle et trouvé une silhouette fantastique qui lui va à ravir.

Mais cela n’est pas suffisant pour faire le buzz pour Amel Bent, qui préfère probablement en tant qu’artiste qu’on la suivre pour ses chansons et non pas pour son corps ! A cette occasion, Amel Bent a su prendre les devants et profiter de l’aura de l’émission de The Voice, dont la finale devrait avoir lieu dans tout juste quelques heures sur TF1…

Amel Bent (The Voice) : elle sort un nouveau single “Jusqu’au bout” alors que la finale de The Voice va avoir lieu !

On ne sait pas si cela est un hasard de calendrier ou pas, mais la chanteuse Amel Bent a un nouveau single “Jusqu’au bout” qui devrait ravir ses fans ! Alors que cette chanson, qu’elle interprète en duo avec la jeune Imen Es, sort sur les plateformes de streaming, son dernier album « Demain » était quant à lui publiée il y a maintenant un an. Avec un air entraînant qui devrait plaire aux fans d’Amel Bent, on retrouve la chanteuse avec Imen Es qui avait été dévoilée dans une chanson avec le rappeur Alonzo notamment. Cette nouvelle collaboration avec Amel Bent devrait donner un gros coup de boost à la carrière de la chanteuse de R&B qui ne connaît pas la célébrité actuellement, contrairement à Amel Bent.

Et pour ce nouveau single, Amel Bent a visé très fort, puisqu’elle a fait appel à un très grand producteur de l’ombre, qui a pour autant travaillé sur de nombreux succès commerciaux. En effet, son morceau « Jusqu’au bout » est produit par Renaud Rebillaud. Inconnu du grand public, ce grand producteur français a pourtant produit des tubes de la chanson françaises, dont ceux de Kendji Girac, Amir ou encore Gims. Et concernant les paroles, Amel Bent a aussi frappé très fort, puisqu’elle a fait appel à la chanteuse Vitaa pour écrire sa chanson « Jusqu’au bout ».

Alors que son single sort tout juste pendant la finale de The Voice, on espère évidemment que cela portera chance à son candidat et que celui-ci ira, comme son single, jusqu’au bout de la compétition acharnée de The Voice ! Alors que le suspens bat son plein, nous aurons la réponse dans les prochaines heures…