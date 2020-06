Amel Bent : une belle silhouette avec des épaules totalement dévoilées

The Voice pour certaines femmes est le rendez-vous de la mode. Vous vous souvenez sans doute des tenues de Jenifer qui ont pu combler une multitude de téléspectateurs. Certaines robes ou associations ont rapidement été sélectionnées par des femmes qui cherchaient massivement ces produits dans des boutiques de prêt-à-porter. Même si la gagnante de la Star Academy n’était pas présente pour cette saison, elle a été remplacée par Amel Bent qui a également dévoilé son goût pour la mode au cours de ces épisodes.

Une belle robe pour Amel Bent dans The Voice

Il fallait être au rendez-vous sur le compte Instagram de la jeune femme pour découvrir cette belle robe qui permet de se déhancher. Elle possède un volant que vous pourrez faire tourner selon vos envies et les rythmes musicaux. Elle avait opté pour des talons aiguilles dorés comme le dévoile la vidéo postée sur le compte Instagram d’Amel Bent.

Vous avez donc pu découvrir la chanteuse lors de la finale de The Voice, mais également pendant l’émission la chanson de l’année .

. Elle était au rendez-vous dans ce programme pour interpréter la chanson du comité qui s’est formé pendant le confinement pour rendre hommage au personnel soignant.

Avec sa robe rose bonbon, Amel Bent a donc fait sensation, elle a découvert ses épaules, elle porte un joli collier et l’ensemble est sublimé par des talons relativement hauts.

Il faut savoir que les rendez-vous de la mode se terminent avec The Voice puisque la finale a été proposée samedi dernier et c’est Abi le grand gagnant qui n’était pas le chouchou de Lara Fabian par exemple.

Le compte Instagram d’Amel Bent

La chanteuse montre à travers son compte Instagram qu’elle est très simple et surtout proche de ses fans. Elle n’hésite pas à partager des clichés ou des photos de son quotidien pour que ses fans puissent en apprendre un peu plus sur elle. Vous pourrez également découvrir les tenues qu’elle pouvait porter pour The Voice et notamment celles dédiées au direct. Pendant l’émission la chanson de l’année, la coach avait sélectionné un très beau tailleur pantalon blanc qui dévoilait son décolleté. Cette année, cette tenue a réellement la cote et vous vous souvenez sans doute du tailleur bleu short proposé par Inès Loucif lors de la finale de Koh Lanta.

En ce qui concerne cette robe rose très réjouissante, les fans voulaient absolument l’acheter. Ils ont donc été nombreux à demander un peu partout les références pour réussir à la trouver. Il faut noter que cette robe rose est très à la mode et elle sera parfaite pour vos soirées d’été, car elle semble légère. Il y a toutefois une différence au niveau de la teinte, elle semble un peu plus claire en coulisse.