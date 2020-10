Xiaomi casse les prix pour les Smartphones, les adeptes vont adorer les configurations

View this post on Instagram

Mi 10T Pro announced ⬇️ Specifications: • 6.7" FHD+ IPS LCD • 144Hz refresh rate • Snapdragon 865 • 20MP Selfie • 108MP + 13MP + 5MP Rear • 5,000 mAh battery • 33W Fast charging • Prices: 8GB+128GB: €599 (~₹ 51,600) 8GB+256GB: €649 (~₹ 56,000) Also Two more devices of Mi 10T series announced… Price's given below ⬇️ • Mi10TLite : – 6.67" FHD+, LCD display – 120Hz refresh rate – Snapdragon 750G – 16MP Selfie – 64+8+2+2MP Rear – 4820mAh Battery – 33W fast charge ~ 6GB+64GB: €279 (~₹24,000) ~ 6GB+128GB: €329 (~₹28,300) • Mi10T : – 6.6 inch FHD+,LCD display – 144Hz Refresh rate – Snapdragon 865 SoC – 64+13+5 MP Rear – 20MP Selfie – 5000mAh battery – 33W Fast charge ~ 6GB+128GB: €499 (~₹43,000) ~ 8GB+128GB: €549 (~₹47,300) *DM for Picture Credit* #xiaomi #mi10t #mi10tpro #mi10ultra #mi10tseries #mi10tlite #mi10 #mi10pro #technews #tech #technology #techie #instagadget #instatech #instageek #geek #techgeek #techworld #photography #mobilegraphy #android #smartphones #futuretech #innovation #technogyaan