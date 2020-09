5G en France : Emmanuel Macron ne veut pas du modèle Amish ni de la lampe à l’huile !

Nous avons déjà la 4G et la 4G+ en France, qui permet notamment de surfer plus rapidement avec les Smartphones, les tablettes et même les ordinateurs grâce au partage de la connexion. Les adeptes des technologies attendent donc avec une vive impatience le déploiement de la 5G via les opérateurs mobiles. De plus, les Smartphones commencent à être compatibles, ce sera notamment le cas de l’iPhone 12 d’Apple déployé dans les prochains jours. Emmanuel Macron a donc pris une décision face à cette technologie.

Les entreprises du numérique ont eu un rôle déterminant pendant la crise du Covid-19 ! C’est parce que nous comptons sur elles dans cette phase de relance que 7 milliards d’euros seront investis dans la tech. #FranceRelance pic.twitter.com/lXjWRSVbb7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 14, 2020

Emmanuel Macron veut de la 5G pour la France

Avec une série de tweets dans la journée du 14 septembre, il a valorisé le monde numérique qui a pu lutter contre la crise économique. Au cours de cette dernière engendrée par le coronavirus, ce secteur a notamment eu l’occasion de prospérer alors que d’autres ont connu une situation beaucoup plus complexe. Entre la 5G et le modèle Amish, Emmanuel Macron a donc choisi son camp puisqu’il rejoint le premier et il assure que la France prendra le tournant.

Un an après, nous en sommes à 13 ! https://t.co/wiPyZCNlzS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 14, 2020

Emmanuel Macron a également fait quelques vannes qui n’ont pas forcément été bien perçues par tout le monde .

. Le chef de l’État estime qu’il n’est pas l’heure de retourner à la lampe à l’huile et il faut que la France prenne le tournant de la 5G.

Il affirme que le pays ne doit pas dépendre de certains pays en Europe, il doit être autonome notamment pour les technologies.

Il y a pourtant 70 élus écologistes et ceux de gauche qui sont contre ce déploiement.

Pour Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier que la France est un pays de l’innovation et qu’il est impossible de retourner en arrière. Il souhaite alors tordre le cou à toutes les fausses idées et il a donc l’intention d’accompagner la France pour qu’elle puisse embrasser pleinement cette technologie. Cette dernière est surtout appréciée puisqu’elle devrait offrir des débits considérables, et même permettre de nouvelles activités. Par conséquent, le très haut débit et la 5G sont deux technologies très appréciées par les Français en quête d’innovations et de rapidité.

Je l’ai dit aux acteurs du numérique présents à mes côtés ce soir et je veux le dire à tous : tenez bon, ne vous laissez jamais décourager. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 14, 2020

Le mode Amish ne résoudra absolument rien

C’est l’avis d’Emmanuel Macron qui est donc contre ce format qui consiste à revenir à une vie beaucoup plus simple loin de toutes les technologies et innovations. Il estime que le retour de la lampe à l’huile ne permettra pas de résoudre tous les défis de l’écologie contemporaine. Si vous ne connaissez pas cette communauté, sachez qu’elle est surtout présente aux États-Unis. Elle est connue par certains comme, étant réfractaire aux technologies, elle a donc adopté pour son fonctionnement à une vie digne du 18e siècle.

Lors d’un évènement dédié au monde du numérique, Emmanuel Macron a également pu féliciter les Français puisqu’il est possible d’organiser un tel rassemblement même pendant une période rythmée par le coronavirus. Le chef de l’État a aussi partagé une pensée peu réjouissante en affirmant que nous devrons peut-être évoluer avec le virus pendant plusieurs semaines, voire des années. Comme Olivier Véran a pu le révéler, nous n’avons pas vaincu le Covid-19 et il faudra sans doute du temps pour le supprimer de notre quotidien. Dans tous les cas, vous savez désormais que la 5G aura une place de choix dans le paysage technologique de France pour le plus grand bonheur de certaines entreprises et des passionnés.