5G en France : voici les 500 antennes en test, la vente aux enchères approche !

Vous avez sans doute pu regarder les journaux télévisés et découvrir que l’installation des antennes 5G ne fait pas l’unanimité. Certains sont contre l’installation de ces antennes qui sont parfois vandalisées. D’un côté, vous avez les possibilités offertes en termes de navigation sur Internet et de création, de l’autre, les Français qui ne sont pas d’accord avec cette mesure qui pourrait favoriser quelques désagréments. Dans tous les cas, comme Emmanuel Macron a pu le spécifier, la France prendra le tournant de la 5G et le 29 septembre prochain, les enchères seront lancées.

« Ni pour, ni contre », la maire de Rennes veut un débat sur la 5G https://t.co/InFjXRo5OH — 20 Minutes (@20Minutes) September 21, 2020

Une carte interactive pour identifier les 500 antennes 5G

Nous avons eu des changements très importants pour les mobiles avec l’arrivée de la 3G, puis la 4G et enfin la 4G+. C’est désormais la 5G qui s’apprête à débarquer en France avec des débits parfois six fois plus importants. Cela engendrera donc une créativité sans précédent notamment pour les applications et les jeux vidéo. De plus, les Smartphones sont déjà commercialisés avec cette technologie, ce sera notamment le cas pour l’iPhone 12 d’Apple qui se fait clairement désirer.

Publication de la carte des déploiements de la 5G en Europe via @Ookla5GMap….j'ai l'impression de me replonger dans les albums d'Astérix et les irréductibles gaulois ! @asterixofficiel pic.twitter.com/5cT0vUoHZx — Philippe ROUILLER 🚀 (@phil_rouiller) September 14, 2020

C’est l’AFNR qui vous propose cette carte interactive pour savoir si l’une des antennes est disponible .

. Vous devez renseigner une adresse, un code postal ou le nom de votre ville et vous pourrez identifier leur localisation.

Pour les découvrir, vous devez cliquer sur « Configurer l’affichage » et vous optez seulement pour la 5G.

Peaufinez l’affichage avec les stations et les services, enlevez par contre toutes les options comme les antennes TV.

La carte interactive se met automatiquement à jour et vous aurez la localisation des antennes 5G. Il y en a seulement 500 pour l’instant. Il n’est toutefois pas nécessaire d’utiliser une telle carte pour comprendre que les antennes sont surtout déployées dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Lille, Nantes, Montpellier, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Rouen. Il n’est pas non plus surprenant de constater que l’opérateur Orange se retrouve en pôle position avec 365 antennes sur les 500 que comporte le territoire. La commercialisation n’est pas pour tout de suite et l’exploitation demandera aussi un peu de temps.

Quels seront les avantages des antennes 5G ?

Il y a un domaine qui est aujourd’hui limité à cause des débits surtout dans certaines régions. Les logements deviennent de plus en plus connectés, mais il faut des débits conséquents notamment pour les tablettes et les smartphones. De ce fait, la 5G permettra de résoudre tous les problèmes, les connexions seront beaucoup plus rapides, les habitations et même les villes seront plus connectées, la réactivité sera aussi à l’ordre du jour au même titre que l’écologie. Aujourd’hui, vous pouvez déjà retrouver cette technologie avec le Samsung Galaxy S20 qui est compatible avec la 5G au même titre que le S20+ et le S20 ultra.

Une petite comparaison s’impose pour comprendre les gains apportés par la 5G. Avec une connexion en 3G+, vous bénéficiez d’un débit de 42 Mbps contre 500 Mbps pour la 4G+ qui n’est pas disponible sur l’ensemble du territoire. Par contre la 5G est beaucoup plus rapide avec des données théoriques de 1 Gbps. Certes, il faudra aussi prendre en compte votre localisation par rapport à l’antenne 5G, votre matériel et la structure pour bénéficier des meilleurs débits. Dans tous les cas, la 5G permettra surtout à tous les objets connectés de se multiplier massivement pour avoir des logements et des villes totalement connectées.