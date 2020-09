SFR victime d’une cyberattaque : la raison de la panne est connue

Sur Internet et notamment les réseaux sociaux, les plaintes ont été nombreuses. SFR et Bouygues Telecom ont alors communiqué en précisant que des abonnés pouvaient rencontrer des difficultés avec les différents services comme la Bbox. Les équipes étaient bien sûr au rendez-vous pour que le réseau puisse à nouveau être disponible. Les constats pour les pannes ont pris de l’ampleur puisque la panne était considérée comme considérable pour l’ensemble de la France. Aujourd’hui, nous en savons un peu plus puisque SFR a été la cible d’une attaque informatique de grande ampleur.

🔴Suite à un incident technique, certains d'entre vous rencontrent peut-être des difficultés pour utiliser vos services Bbox. Nous mettons tout en oeuvre pour rétablir la situation dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension. — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) September 1, 2020

Des serveurs saturés chez SFR à cause d’une cyberattaque

Aujourd’hui, les attaques de ce genre sont nombreuses que ce soit pour une connexion Internet ou un simple site. Si vous possédez une plateforme, vous recevez souvent des notifications qui mettent en avant une multitude d’attaques envers votre boutique ou votre site vitrine. SFR et Bouygues Telecom ont donc été les deux réseaux touchés puisque les serveurs avaient été saturés.

Dans ce cas de figure, impossible d’utiliser la Box Internet ou encore le mobile avec le Wifi par exemple .

. Des pirates en informatique ont réussi à paralyser le réseau avec une attaque bien ficelée.

Plusieurs FAI notamment aux Pays-Bas et en Belgique ont été des cibles privilégiées au même titre que la France.

La panne a tout de même duré plusieurs heures avec des conséquences parfois problématiques pour les professionnels.

Pour que le réseau Wifi soit à nouveau opérationnel, il suffisait de changer les DNS en passant par ceux de Google par exemple. C’était une solution éphémère qui permettait tout de même de ne pas être trop impacté par ce problème de réseau. Bien sûr, les équipes ont réussi à trouver la source du problème, mais cela montre que les réseaux sont toutefois vulnérables. Lorsque ce ne sont pas les sociétés qui sont visées par des cyberattaques, ce sont les particuliers qui sont des victimes, d’où l’intérêt de se protéger le plus possible avec un antivirus par exemple.

🚨 En raison d'un incident technique, certains de nos abonnés fibre sur le territoire rencontrent des problèmes de connexion à Internet. Nous sommes sincèrement désolés et vous présentons nos excuses, Les équipes techniques sont mobilisées pour régler cet incident au plus vite. — SFR (@SFR) September 1, 2020

Une attaque DDOS vise SFR et Bouygues

Les deux opérateurs ont pu se confier à 01Net notamment pour évoquer l’origine de la panne engendrée par une attaque DDOS. Celle-ci survient à cause d’une attaque par déni de service. Les serveurs reçoivent alors une quantité astronomique de connexions, ils sont saturés et ils n’arrivent plus à répondre à toutes les demandes. La panne se produit et vous ne pouvez pas accéder au réseau avec vos différents appareils. Il faut donc se méfier avec Internet, mais les opérateurs ne sont pas à l’abri. En effet, les attaques de ce genre sont en réalité nombreuses dans le monde entier et des sites renommés sont parfois pris pour cible.

Vous vous souvenez sans doute des différentes plateformes dont les coordonnées des clients avaient été dérobées lors d’une attaque. Les mots de passe et les identifiants devaient être changés rapidement puisque les pirates en informatique avaient pu les récupérer. Généralement, vous recevez un mail en précisant qu’une vulnérabilité sur la plateforme a été identifiée, il faut alors changer tous les mots de passe. Pour SFR, Delta, Caiway, Bouygues Telecom et Edpnet, tout semble désormais rentrer dans l’ordre. En effet, les clients ont retrouvé l’usage d’Internet, mais l’attaque a tout de même été conséquente comme le révèle Phonandroid. À certains moments, un FAI recevait près de 100 Gbps de trafic.