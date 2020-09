Keynote Apple : iPhone 12, iOS 14, Apple One ? Découvrez tous les détails de la conférence !

Keynote Apple : une nouvelle version de la conférence à cause du coronavirus

C’est encore une fois la crise sanitaire du coronavirus qui s’est invitée dans la fameuse conférence d’Apple dont on entend parler à chaque fois, la fameuse Keynote. Cette conférence qui se tient habituellement à Cupertino aux Etats-Unis a pour objectif de présenter les nouveautés de la marque, pour donner envie aux fans de continuer à utiliser les produits Apple.

Il y a plus de 10 ans maintenant, c’est lors d’une de ces réunions que Steve Jobs avait présenté ce qui allait révolutionner le monde des technologies : l’iPhone. Mais aujourd’hui, c’est dans un tout autre contexte que la conférence d’Apple a eu lieu, et pour cause : là où d’habitude la keynote se fait dans une grande salle avec un public de journalistes et de fans triés sur le volet, il n’en a rien été pour cette dernière keynote. Ce mardi 15 septembre, nous avons donc eu droit à une keynote qui s’est déroulée dans une version beaucoup plus courte, sans public, mais avec un autre grand absent également…

Voici les nouveautés présentées lors de la #keynoteapple #AppleEvent iPad

iPad Air

Apple Watch S6 & SE

One pic.twitter.com/b1Jl8i4Adl — Apple News Fr  (@AppleNewsFr1) September 15, 2020

Là où les plus grands fans d’Apple attendaient avec la plus grande impatience l’arrivée de l’iPhone 12, ces derniers seront déçus car le sujet n’aura pas réellement été abordé, et quoi qu’il arrive la nouvelle version du smartphone ne devrait donc pas sortir de si tôt… Mais quelles sont les nouveautés auxquelles nous pouvons nous attendre ?

Keynote Apple : les principales annonces de la dernière conférence

Apple Watch Series 6

Apple a mis le paquet sur une nouvelle version sa montre avec l’Apple Watch Series 6, et on peut dire que cette version va signer un nouveau tournant pour Apple. En effet, l’an dernier Apple commençait doucement à orienter le produit vers la santé, ce qui est cette année encore le cas. Bien que la montre soit d’ores et déjà capable de faire un électrocardiogramme, elle sert désormais à suivre le sommeil mais surtout à mesurer le taux d’oxygène dans le sang en 15 secondes. Concernant le prix, celui-ci devrait débuter à partir de 429 euros (529 euros pour sa version wifi).

Mais Apple a également pensé au coronavirus, et la montre pourra rappeler aux utilisateur de se laver les mains grâce à la fonctionnalité watchOS 7. Enfin, il faut noter que cette nouvelle version ne disposera plus de chargeur USB : une décision motivée selon Apple pour diminuer l’empreinte environnementale de la montre connectée.

Apple Watch SE

Pour ceux qui ne pouvaient pas s’offrir d’Apple Watch, la firme a pensé à tout avec une version de la montre plus limitée. Annoncée à partir de 199 dollars, l’Apple Watch SE intégrera des fonctionnalités de la Series 5 (le processeur, le GPS, la fréquence cardiaque…) tout en arborant le design de la Series 6. En revanche, cette version n’intègre pas les toutes dernières nouveautés de la Series 6.

Apple Watch SE! Starts at $279 pic.twitter.com/A8QaycPpdY — Marques Brownlee (@MKBHD) September 15, 2020

Une mise à jour pour l’iPad Air

Les fans de l’iPad vont aussi être ravis avec une mise à jour de l’iPad Air qui se rapproche de l’iPad Pro ! Il comporte un écran sans bordure, le Touch ID, et des ports USB-C à la place des prises Lightning. Enfin, il est à noter qu’il s’agit du premier produit Apple à utiliser le processeur A14 Bionic. Il devrait être proposé à partir de 669 euros.

Apple Fitness

Nouvel arrivant sur l’iPhone, l’application Apple Fitness est un service de coaching sportif pour l’iPhone. Facturée à 9,99 dollars par mois, le service ne sera pas tout de suite proposé en France. Patience, donc !

Apple One

C’est enfin parti pour Apple One, le service qui donnera accès à 70 millions de morceaux, aux films, séries, et jeux d’Apple Arcade. L’abonnement sera disponible à partir de 14,95 euros par mois

iOS 14 et iPadOS 14

Enfin, Apple a encore une fois confirmé la mise à jour de ses OS, qui devraient être disponibles dès aujourd’hui ! A vos smartphones et tablettes !