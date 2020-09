ZTE perturbe le secteur high-tech, un mobile dévoile un APN invisible !

Aujourd’hui, les Smartphones ont tendance à se ressembler et il n’y a pas de grandes nouveautés. Les fans attendent impatiemment les nouveaux modèles d’Apple qui ne devraient pas choquer à outrance. Il y a de grandes chances pour que le design soit finalement le même que celui proposé pour l’iPhone 11 (classique et Pro). Samsung a également présenté son Note il y a quelques semaines et c’est au tour de ZTE de surprendre tout le monde. Si vous êtes un adepte des nouveautés, vous ne serez pas déçu.

Depuis l'iPhone X, Apple (et les concurrents qui ont suivi) a lancé les smartphones avec encoches afin d'avoir une caméra frontale, tout en ayant un écran plus grand. #ZTE a annoncé l'Axon 20 5G, le tout premier téléphone avec un capteur photo placé sous l'écran, invisible. 👀 pic.twitter.com/xjIb0KClDp — Florent Derue 🍿 (@florentderue) September 2, 2020

Pourquoi le mobile de ZTE est-il si spécial ?

Si auparavant, les Smartphones avaient une seule caméra pour réaliser des photos relativement médiocres, ce n’est désormais plus le cas. Vous avez aujourd’hui, des mobiles qui sont parfois plus performants que de vrais appareils utilisés par des professionnels. Cela change véritablement le design des mobiles à cause des capteurs à l’avant.

ZTE s’est alors penché sur ce phénomène en proposant un Smartphone d’un nouveau genre puisque l’APN n’est pas visible .

. L’encoche noire que vous retrouvez sur certains mobiles est absente, cela permet d’avoir une belle dalle harmonieuse.

Bien sûr, même si l’APN n’est pas visible à l’avant, vous pouvez tout de même réaliser des photos comme des selfies.

L’Axon 20 5G de ZTE est bien le premier téléphone avec une caméra sous l’écran https://t.co/IgmFdgtWUm pic.twitter.com/54zLDEfMMM — Roxane Angie (@Roxane_Angie) September 2, 2020

La prouesse réside dans la localisation du capteur qui se trouve sous l’écran du mobile. Le chinois ZTE a donc choqué tout le monde puisqu’il est le premier à proposer un Smartphone de ce genre sur le marché High-tech. De plus, vous aurez un capteur performant avec 32 mégapixels, il sera possible de prendre de très beaux portraits sans avoir un design ignoble à cause de l’encoche. ZTE peut alors voler la vedette à d’autres enseignes comme Oppo ou encore Xiaomi. Si vous cherchez ce mobile, sachez qu’il se nomme Axon 20 5G et, comme son nom l’indique, il est forcément compatible avec la 5G. Alors, il y a un véritable débat sur l’intérêt de ce réseau alors que certaines zones en France ne sont pas encore compatibles avec la 4G et qu’il est même difficile d’avoir la 3G. Dans tous les cas, les mobiles commencent à être de plus en plus compatibles avec ces technologies dont les débits devraient être élevés.

Oppo a seulement proposé un prototype

Aujourd’hui, le marché high-tech est rythmé par une course effrénée à l’innovation. S’il y a quelques années, les mobiles comme Nokia offraient une petite révolution en supprimant l’antenne insupportable et imposante, les concepteurs doivent aujourd’hui proposer des mobiles incroyables qui ne cessent de surprendre. Certes, vous aurez tendance à utiliser très peu de fonctionnalités, mais, pour motiver des prix qui dépassent aisément les 1000 euros, il faut des caractéristiques à la hauteur des attentes.

Ni Hao ! Nous sommes bien arrivés à Shenzhen où se tiendra cette nuit la conférence "innovations" d'Oppo. Les nouvelles technologies presentées par la marque seront à découvrir sous ce tweet. Nous vous proposerons aussi des prises en main complètes sur https://t.co/N6XCgS2ITh pic.twitter.com/1E41T9NflL — 01net (@01net) December 9, 2019

De son côté, Oppo proposera aussi un Smartphone avec un APN invisible, mais seulement un prototype a été proposé. ZTE est donc en avance sur les concurrents, mais il y a une grande question qui mérite une réflexion : le nouvel iPhone aura-t-il une caméra invisible sous l’écran ? La réponse est sans doute négative puisque la Pomme a souvent un train de retard par rapport aux technologies. De plus, une keynote est annoncée pour le mois de septembre, mais, avec le coronavirus, du retard aurait été identifié pour la fabrication. Même le marché high-tech a été chamboulé par le Covid-19, cela n’est pas surprenant lorsque l’on sait que la fabrication est souvent réalisée en Chine. En ce qui concerne le ZTE Axon 20 5G, il y a déjà des vidéos.