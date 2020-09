iPhone 11 : il rencontre un gros bug technique ! La qualité des produits Apple baisserait-elle ? Pourtant les iPhones sont de plus en plus cher !

Ce n’est que depuis quelques jours que l’information est remontée : il y aurait un bug sur l’iPhone 11. Lors du déverrouillage, le smartphone de la marque Apple afficherait une teinte verte après le déverrouillage.

Comme tous les téléphones, les modèles d’Apple peuvent rencontrer des dysfonctionnements techniques. Pas de chance quand on met aussi cher pour avoir un mobile de qualité… Selon les internautes, l’écran vire au vert lors de la sortie de veille et du premier déverrouillage de la journée. Ce bug étrange est également présent lorsque le mode « sombre » est utilisé.

iPhone 11 : à quoi est lié le bug d’écran vert ?

Si l’on en croit les commentaires sur Internet, ce problème serait apparu juste après la mise à jour iOS 13.4.1 et serait donc lié directement au logiciel en lui-même. Les iPhones sous iOS 13.5.1 sont également touchés par la problématique technique… Ce n’est donc nullement causé par un virus et ce n’est rien de grave : votre smartphone n’est pas détérioré.

Si vous avez remarqué que votre écran d'#iPhone 11 ou X tire vers une teinte verdâtre au déverrouillage, vous n'êtes pas les seuls car cela résulterait d'un bug logiciel de l'#iOS13.4, bientôt corrigé.@Mr_Fi ajoute une teinte verte à la news 👉 https://t.co/82IAopVJtl pic.twitter.com/N1hMAk9IZr — Clubic (@Clubic) June 8, 2020

Quelques propriétaires de l’iPhone 11 ont expliqué avoir réglé le problème en revenant aux paramètres originaux. D’autres n’ont rien pu faire et le souci d’écran vert résiste. Un utilisateur avait suggéré de télécharger la version iOS 13.5.5 pour réparer le bug mais les propriétaires d’iPhone ne sont pas fan de l’idée. En effet, cette nouvelle version « bêta » n’est pas encore au point et ils ne souhaitent pas endommager leur petit bijou avec une version d’iOS qui n’est pas encore stable !

Ce sont les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max qui sont particulièrement touchés mais certains iPhone X rencontrent aussi le souci. Que votre modèle soit un OLED ou un LCD, rien n’importe : vous pouvez avoir ce bug.

Bug de l’iPhone 11 : Apple n’a pas communiqué sur le sujet

Pourtant, l’iPhone 11 semblait recevoir tous les suffrages. Il est rare qu’un téléphone soit aussi bien noté sur tous les sites de comparateurs et d’avis. De plus, le dernier né d’Apple est le téléphone le plus vendu du 1er trimestre 2020. Nous ne savons pas si les ventes ont diminué avec le coronavirus qui sévit partout dans le monde mais ce ne serait pas étonnant.

En tous cas le géant Apple n’a toujours pas communiqué à ce sujet et les internautes n’ont aucune réponse. S’il s’agit d’un problème logiciel comme la plupart des gens le pensent, Apple pourra corriger le souci en un rien de temps avec un nouveau patch.

Depuis la naissance d’Apple et de son premier iPhone, la population mondiale se jette sur les dernières nouveautés de la marque. En plus d’être ultra design, les iPhones sont intuitifs, simples d’utilisation et possèdent des caractéristiques que nul autre téléphone n’a. La marque est à l’origine des smartphones tels qu’on les connaît aujourd’hui et ne cesse d’innover.

iPhone 11 : un succès mondial. Est-il vraiment si bien pour le prix ?

L’iPhone 11 a rencontré un succès phénoménal, notamment en raison de la qualité incomparable de la prise de photo. Le smartphone prend des clichés d’une beauté incroyable et des photographes l’utilisent même pour faire leurs photos professionnelles !

Et on peut le comprendre quand on voit les sublimes photos que des personnes lambda peuvent réaliser… C’est sûr, tout le monde se l’arrache : que ce soient les stars, les candidats de télé-réalité ou les français anonymes.

Musée du Louvres qualité

iPhone 6 iPhone 11 pic.twitter.com/Cur1YZbH2k — ً (@akimesan) June 8, 2020

Certains résistent encore à la tentation, attendant avec impatience la sortie du nouvel iPhone d’Apple, l’iPhone 12. Avec le coronavirus, on se demande d’ailleurs si la sortie ne va pas être repoussée ?

Quand bien même, l’iPhone 11 est encore très cher et n’est pas accessible pour tous les budgets. Son prix va peut-être baisser dans les prochains jours, avant la sortie de la nouvelle version : c’est en tous cas ce que croient les optimistes. En attendant, vous pouvez acheter un modèle reconditionné pour payer moins cher ou passer via un opérateur de téléphonie qui vous le proposera à prix imbattable.

En contrepartie, vous serez engagés sur 24 mois avec un forfait mensuel au coût très élevé, dans la plupart des cas. A vous de peser le pour et le contre mais il existe diverses façons de l’avoir à moins de 1000€ !