Demain nous appartient revient aujourd’hui ! Le producteur confie des secrets de tournage pour éviter le coronavirus

A partir du 17 mars, l’ensemble de la France a été confiné. Tout s’est donc arrêté pour limiter les risques liés au coronavirus. Certains secteurs ont été touchés plus que d’autres, comme celui de la Culture. Tous les tournages en cours ont dû stopper net. Généralement les sociétés de production ont des épisodes d’avance mais ça n’a pas toujours été suffisant pour tenir tout le long du confinement.

Top Chef ou encore Koh-Lanta ont décidé de couper des épisodes en deux tandis que d’autres shows comme Les 12 coups de midi ou les Reines du shopping ont dû rediffuser des anciennes émissions. D’autres encore se sont adaptés et ont tenté le tout pour le tout en proposant des émissions depuis chez eux, comme l’a fait Cyril Hanouna avec « Ce soir chez Baba » ou encore Karine Le Marchand avec son « Live love » sur Instagram.

« Demain nous appartient » : après un arrêt total, Ingrid Chauvin et son équipe reviennent le 15 juin !

La Production de « Demain nous appartient » et TF1 ont décidé de totalement couper les diffusions. Depuis le jeudi 19 mars, les téléspectateurs n’ont donc pas eu la suite de leur série préférée. Ces derniers peuvent aujourd’hui pousser un « ouf » de soulagement : les tournages reprennent enfin ! Ils auront la joie de retrouver la famille Delcourt dès le 15 juin, à l’heure habituelle (19h10) sur TF1.

La chaîne de télévision a de plus été un peu cruelle envers les fans de « Demain nous appartient » car elle avait arrêté la diffusion lors d’un moment de suspens. Ils doivent donc avoir hâte d’en savoir plus après ces deux mois de pause.

« Demain nous appartient » a débuté en juillet 2017 et compte désormais 3 saisons. Elle met en scène les aventures de la famille Delcourt dans la belle ville de Sète. Ingrid Chauvin tient le rôle principal en interprétant avec brio Chloé Delcourt aux côtés d’Alexandre Brasseur qui interprète son compagnon, Alex. Vous y retrouvez également Lorie Pester, connue pour sa carrière de chanteuse, dans le rôle de l’agent de police Lucie Salducci.

« Demain nous appartient » : avec le coronavirus, la Production s’est adaptée

Toute l’équipe de choc a repris les tournages dès le 18 mai, 7 jours après le début du déconfinement. Mais avec le coronavirus, rien n’est pareil qu’avant ! Les consignes de sécurité doivent tout de même être respectées et certaines choses demeurent interdites.

Le producteur de la série, Vincent Meslet, a expliqué que tout était fait dans les règles. « Les comédiens et techniciens ont eu d’abord la possibilité de se faire tester, sur la base du volontariat. Presque tous l’ont fait ! Ensuite, un sens de circulation a été institué dans le studio. Les équipes travaillent de façon autonome, sans jamais se croiser. Quand les gens arrivent, on leur prend la température et on leur distribue un kit avec des masques et du gel hydroalcoolique ».

Alors que les costumiers et maquilleurs se chargeaient de la mise en beauté des acteurs, ce sont désormais les comédiens eux-mêmes qui s’en occupent. Ils suivent même des tutoriels fournis par la Production pour se maquiller correctement.

« Demain nous appartient » : rien ne changera pour les téléspectateurs

Le coronavirus n’a cependant pas fait changer le scénario assure Vincent Meslet. Ils ont adapté légèrement le texte pour y faire allusion mais les intrigues en elles-mêmes ne seront pas modifiées. Tout est donc cadré. Il reste la question de la proximité… Dans « Demain nous appartient », il n’est pas rare de voir des scènes de câlins et de baisers.

A ce sujet, Vincent Meslet nous rassure une nouvelle fois en disant qu’ils ont travaillé ensemble pour trouver des combines. Les moments de tendresse ne seront donc pas stoppés à l’écran, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs !

« Les baisers sont les plus faciles à truquer : l’un des acteurs peut par exemple porter un masque, on peut changer l’angle de la caméra » explique-t-il, serein.

S’il faut retenir une chose, c’est que rien ne changera pour les fans de l’émission ! Leur série continuera comme avant et ils en sauront enfin plus après le suspens du dernier épisode. En attendant, les derniers épisodes peuvent être revisionnés sur votre box dans la catégorie Replay ou en streaming sur Internet via le site MyTF1.

