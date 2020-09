The Ranch saison 9 : la partie 8 sonne la fin sur Netflix

Il faut toutefois savoir que la partie 8 correspond en réalité à la saison 8. Si vous employez l’un ou l’autre terme, vous évoquez finalement la même chose.

De ce fait, lorsque la partie 8 a été diffusée sur Netflix, nous savions déjà que ce serait la fin de la série, car la saison 9 ne devrait pas voir le jour. Pourtant, le succès était tout de même au rendez-vous et les épisodes ont pu trouver rapidement leur public. Le mois de Décembre 2019 a donc été relativement triste puisque Netflix a diffusé la saison 8.

Les derniers épisodes de The Ranch

Les fans ne connaissent pas forcément les raisons concernant la fin de The Ranch qui a été déclinée en plusieurs parties. Certains estiment que nous avons eu quatre saisons avec à chaque fois deux parties, mais d’autres parlent de 8 saisons en prenant une partie pour une saison. Si vous cherchez donc des informations sur cette série, il est préférable de ne pas vous embrouiller avec le fonctionnement. Il est assez différent par rapport à d’autres productions. Par exemple, pour The Walking Dead, vous avez bien deux parties, mais pour une seule saison et elle regroupe donc tous les épisodes.

Dans tous les cas, Netflix a validé la suppression de The Ranch qui ne connaîtra donc pas de saison 9 ou de saison 5 avec une partie 1 .

. Don Reo et Jim Patterson n’ont pas souhaité continuer et l’acteur principal a aussi pris la poudre d’escampette.

Lors de la diffusion de la saison 3, donc la partie 6 (si vous suivez toujours), Ashton Kutcher avait spécifié qu’il n’y aurait pas de suite.

Bien sûr, ce n’est pas le manque de succès qui est à l’origine de cet arrêt, mais une sombre histoire que nous vous proposons de découvrir.

The Ranch, victime d’accusations de viol

Sur le sol américain et même en France, le succès est réellement au rendez-vous pour toutes les saisons ou les parties de The Ranch. Sur Netflix, vous pouvez découvrir plusieurs épisodes et le contenu est souvent très réjouissant, mais des accusations de viol ont été reportées. A l’époque, le climat était complexe avec l’affaire Weinstein qui prenait de l’ampleur et la série a finalement été une victime de ces histoires. Les accusations étaient contre l’acteur et Danny Masterson. Netflix avait tout de même redoublé d’efforts pour que la série puisse continuer notamment en se séparant de Danny Masterson, mais le mal était finalement fait.

Dans tous les cas, cette série a su trouver son public et il est dommage qu’elle soit reléguée aux oubliettes. De plus, elle détient un record assez intéressant puisqu’elle propose le plus grand nombre d’épisodes. Aucune série comique n’a pu réaliser cette prouesse. Il faut savoir que les séries sont souvent proposées puis annulées et rapidement remplacées. Le marché est alors complexe et surtout très concurrentiel alors que les téléspectateurs sont également difficiles dans leur choix. C’est pour cette raison que The Ranch a eu l’occasion d’enthousiasmer de nombreuses personnes avec près de 80 épisodes.

Pour la saison 8 de The Ranch, vous pouvez la découvrir sur Netflix et la plateforme de streaming vous propose 10 épisodes. Il faut savoir que ces derniers ont été importants pour l’acteur qui a pu disparaître des grands écrans. En effet, Asthon Kutcher n’a pas une actualité cinématographique très réjouissante, ce sont sans doute les accusations de viol qui ont provoqué la fermeture des portes. Nous vous proposons de découvrir un trailer concernant The Ranch et il correspond à la partie 7, donc la saison 4. Si vous le souhaitez, vous pourrez regarder depuis votre canapé tous les épisodes.