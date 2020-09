All American Season 3 : quand sera-t-elle disponible sur Netflix ?

La saison deux de All American est désormais entièrement disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, cette série reviendra bien pour une troisième saison diffusée sur the CW. Alors, quand sera diffusée la saison 3 de All American sur Netflix ?

Au cas où vous ne seriez pas encore au courant, la saison deux de All American est entièrement disponible sur la plateforme Netflix et la saison 3 le sera bientôt ! Mais à quelle date ?

Alors que la deuxième saison de All American et ses 16 épisodes, diffusés entre octobre et mars 2020 sur The CW, sont maintenant disponibles depuis le 17 mars 2020, une saison 3 a bien été commandée. Celle-ci devrait être diffusée à l’automne prochain.

Quand All American saison 3 sera-t-elle diffusée sur Netflix ?

Il est toutefois relativement facile de prévoir la sortie de la saison 3 de All American sur Netflix, étant donné que les épisodes sont diffusés sur la plateforme de streaming environ 8 jours après leur diffusion par The CW, aux États-Unis. Un calendrier assez simple peut donc être établi. D’après nos calculs, la saison 3 de All American devrait donc être diffusée sur Netflix en mars 2021.

Le tournage de la saison 3 de All American retardé en raison du Covid-19 ?

Actuellement, plusieurs productions de Netflix sont retardées à cause de l’épidémie de Coronavirus et les mesures de confinement qui en découlent. D’après nos sources, le tournage de la troisième saison de All American ne devrait donc pas débuter avant l’été 2020. La série devrait donc, pour le moment du moins, respecter son calendrier initial, à moins que l’épidémie de Covid-19 ne vienne compliquer un peu plus les choses…

All American : une série inspirée d’une histoire vraie

La série All American, qui a tout de suite rencontré un franc succès aux États-Unis, compte également de nombreux fans en France. Créée par April Blair et diffusée sur The CW depuis le 10 octobre 2018, cette fiction s’inspire de la vie du joueur de football américain professionnel Spencer Paysinger. Ce joueur de football américain, évoluant au poste de linebacker, a été engagé par la franchise des Giants de New York en 2011, pour jouer en NFL. Cette même année, Spencer Paysinger n’avait pas été choisi à la Draft. Le parcours de ce jeune joueur de football américain débute alors qu’il n’est encore qu’un jeune athlète, évoluant au lycée South Central de Los Angeles. Particulièrement doué, il devient rapidement le capitaine de l’équipe de football américaine de Beverly Hills High School, prestigieuse école.

La série All American se concentre donc sur Spencer James, jeune athlète ayant grandi dans les quartiers difficiles de la banlieue de Los Angeles. Véritablement doué, le jeune sportif est recruté par le prestigieux Berverly Hills High, afin qu’il vienne compléter son équipe de football américain. Spencer devra alors s’adapter à son nouvel environnement particulièrement aisé, au sein duquel il va vite se rendre compte qu’il n’est pas forcément le bienvenu…

Spencer James est interprété par l’acteur Daniel Ezra, qui incarne parfaitement bien ce jeune joueur de football américain. D’autres comédiens de talent viennent compléter ce casting, comme Taye Diggs (Billy Baker), Samantha Logan (Olivia Baker), Bre-Z (Tamia « Coop » Cooper), Greta Onieogou (Layla Keating), Monet Mazur (Laura Fine-Baker) ou encore Cody Christian (Asher Adams).