Unorthodox Netflix, en quête de liberté ! Nouvelle série !

Inspirée par l’histoire vraie de Deborah Feldman, Unorthodox est une série émouvante et romantique, qui montre les dérives humaines et personnelles d’un carcan ultra-religieux.

Véritable prise de risque pour une plateforme grand public comme Netflix, le pari est néanmoins réussi à en croire les premiers avis dithyrambiques des spectateurs.

Unorthodox, une mini-série très attendue

Contrairement à la grande majorité des séries Netflix, qui arrivent souvent sans crier gare, une véritable attente s’est créée autour de Unorthodox. Initialement, celle-ci devait même être présentée en avant-première au festival Séries Mania de Lille, qui devait avoir lieu du 20 au 28 mars.

Malheureusement, celui-ci a été annulé pour cette année, afin de préserver les visiteurs face à l’épidémie de coronavirus. Pour autant, la plateforme n’a pas décidé de modifier ses plans, et a mis en ligne la série comme initialement prévue.

Les valeurs archaïques au cœur de Unorthodox

À travers 4 épisodes brillamment menés, Unorthodox aborde l’histoire d’Esty, une jeune femme de confession juive, vivant à New York au cœur d’une famille ultra-orthodoxe.

Mariée de force à un homme dont elle n’est pas amoureuse, Esty a été éduquée de manière très stricte, pour devenir uniquement une mère et une épouse.

Cependant, éprise de liberté et passionnée par la musique, elle décide de ne pas se laisser enfermer dans ce rôle, en s’enfuyant à Berlin. Là-bas, elle compte retrouver une partie de sa famille qu’elle ne connaît pas, dont sa mère qui y avait également trouvé refuge bien avant elle.

Bien plus qu’une simple série, Unorthodox dénonce sans langue de bois les valeurs archaïques de certains groupes religieux extrémistes. Ici, il n’est plus question d’accepter que les droits des femmes soient continuellement bafoués. L’histoire se présente avant tout comme une émancipation de l’héroïne, qui quitte tout ce qu’elle a toujours connu pour la promesse d’une vie meilleure et libre.

Unorthodox, une série inspirée d’une histoire vraie

Créée par Anna Winger et Alexa Karolinski, la mini-série Unorthodox est avant tout tirée d’une histoire vraie, celle de Deborah Feldman.

En effet, dans son livre Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, elle raconte avoir vécu la même jeunesse qu’Esty, jusqu’au mariage forcé, avant de rompre également le contact avec sa famille et sa communauté.

Toutefois, elle le fera plus tardivement que l’héroïne de la série, puisque c’est à l’âge de 23 ans qu’elle quitte son mari, en emportant son fils de 3 ans avec elle.

Une suite à Unorthodox prévue par Netflix ?

Alors que certains regrettent déjà le nombre limité d’épisodes, qui aurait tendance à précipiter un peu trop l’histoire d’Esty, rien ne dit qu’une saison 2 est à l’ordre du jour.

Depuis l’annonce de sa mise en route, Unorthodox a toujours été présentée comme une mini-série, à l’instar de Unbelievable ou Dans leur regard.

Cependant, face au succès d’une série, de nombreux renouvellements inattendus ont déjà été annoncés. Rendez-vous donc dans quelques mois pour connaître le fin mot de l’histoire.