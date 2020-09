All American saison 3 sur Netflix : la date de sortie se précise

Pour la dernière, ce sont 16 épisodes qui sont à votre disposition alors que la série est assez récente puisqu’elle a vu le jour en 2018. Toutefois, au vu du succès, les producteurs ont décidé de la prolonger et la saison 3 a donc été validée en amont.

Toutefois, la date de sortie officielle n’est pas connue, mais il y a de grandes pour qu’elle soit disponible très rapidement sur The CW et donc Netflix. Vous savez sans doute que la plateforme de streaming et la chaîne ont un partenariat.

La sortie approximative de la saison 3 d’All American

Sur The CW, vous avez de nombreuses séries qui ont connu un succès renversant et vous pouvez d’ailleurs les découvrir sur Netflix très rapidement. Le partenariat est simple, dès que la série est terminée aux États-Unis, elle bénéficie d’une diffusion immédiate sur le sol français via la plateforme de streaming. C’est grâce à cette méthode que vous avez pu découvrir rapidement tous les épisodes de The Flash ou encore The 100. Ce drame sportif comporte donc 16 épisodes pour la saison 2 et la troisième devrait rapidement être proposée. En effet, la précédente a été diffusée en Mars 2019 sur Netflix, il y a donc de grandes chances pour que le planning soit respecté en France.

La chaîne The CW a décidé de renouvelé la série pour une saison 3 et la bonne nouvelle a été identifiée en Janvier 2020 .

. Il s’agit d’un feuilleton sportif très populaire sur le sol américain et il vous permet de découvrir Spencer James, il s’agit d’un professionnel du football.

Toutefois, certaines séries ont été reportées et nous pouvions attendre une diffusion en Mars 2020 pour la saison 3 d’All American.

Une petite mauvaise nouvelle s’est glissée sur les médias américains, car finalement, elle pourrait intégrée le catalogue dans quelques mois notamment le 5 Octobre 2020.

Vous devrez alors patienter, mais si vous êtes un adepte des plateformes de streaming illégales, vous pourrez tout de même découvrir en VOSTFR les nouveaux épisodes de la saison 3 en avant-première.

L’épidémie du coronavirus chamboule tous les programmes

Comme vous le savez sans doute, les tournages sont à l’arrêt et toutes les équipes se retrouvent au chômage technique depuis quelques semaines que ce soit en France et aux États-Unis. De ce fait, France Télévisions a effectué plusieurs déprogrammations avec notamment Demain nous appartient, mais Disney+ a également écopé d’un report pour la sortie française au 7 Avril prochain. La saison 4 de Riverdale est en suspens et c’est le cas pour l’ensemble des plateaux de tournage. De ce fait, il y a de grandes chances pour que nos prévisions concernant la saison 3 d’All American ne soient pas justifiées.

Il faut savoir qu’il y a une trêve au cours de l’été aux USA notamment pour les tournages, ils ne sont donc pas réalisés entre les mois de Mai et de Juillet, mais cela ne concerne pas forcément toutes les séries. Le retard pourrait toutefois être au rendez-vous ou alors les sociétés de production procéderont différemment. Par exemple, elles tenteront de lisser le retard en programmant les tournages pendant cette trêve qui serait alors supprimée. Il faudra alors attendre quelques semaines pour savoir si le programme pourra suivre son calendrier classique.

Dans ce cas de figure, au mois d’Octobre 2020, vous pourriez découvrir la saison 3 d’All American, mais il n’y a pas pour l’instant de certitudes dans ce domaine. Il faut alors prendre son mal en patience et se consoler avec d’autres épisodes des anciennes saisons par exemple. Croisons les doigts très fort pour que le planning de cette série ne soit pas perturbé !