Lost in Space saison 3 : les fans déçus par Netflix !

Les téléspectateurs, réellement nombreux à apprécier cette série, sont plus que jamais déçus.

Depuis plusieurs semaines, le paysage des séries produites par Netflix et d’autres géants du streaming est complètement bouleversé par l’épidémie de Covid-19 et les nombreuses mesures de confinement adoptées dans de nombreux pays.

Des consignes gouvernementales qui mettent à l’arrêt les tournages et au chômage les équipes techniques. En ce qui concerne la saison 3 de Lost in Space, Netflix vient de faire une annonce décevante pour les fans.

L’ultime et dernière saison de Perdus dans l’Espace devrait paraître l’année prochaine, soit en 2021. Une annonce qui a fait bondir de nombreux fans sur les réseaux sociaux, lesquels n’ont pas caché leur désarroi. Il faut dire que depuis quelques semaines, Netflix tout comme Disney+ ont tendance à jouer avec les nerfs de leurs abonnées. En effet, si d’autres pays peuvent déjà profiter de cette nouvelle plateforme de streaming, en France, il faudra attendre le 7 avril pour pouvoir en profiter.

Après la diffusion de la saison 2 de Perdu dans l’Espace (disponible en intégralité sur Netflix), les fans de la série devront donc patienter plusieurs longs mois avant de découvrir la suite des aventures de leurs personnages préférés. La saison 3, qui au vu du calendrier proposé généralement, ne devrait pas être inscrite au catalogue de Netflix avant janvier 2021. Toutefois, aucune date précise n’a encore été officiellement communiquée à ce sujet.

Le fait que Netflix ne souhaite pas diffuser une quatrième saison de Lost in Space démontre que la série n’a pas réellement rencontré le succès escompté, malgré ses nombreux fans.

Lorsqu’une série ne rencontre pas un franc succès, les producteurs sont alors contraints de l’écourter en adaptant le scénario, même si l’intrigue n’est pas tout à fait résolue ; ce qui entraîne une bonne dose de frustration chez les fans. Les créateurs de la saison 3 de Perdu dans l’Espace ont d’ailleurs tenu à s’expliquer auprès des téléspectateurs. Dans une interview, Zack Estrin assure aux téléspectateurs que la série était de toute manière prévue pour se dérouler sur trois saisons. À l’en croire, il n’aurait donc jamais été question de proposer une version écourtée ou plus longue, en fonction du succès rencontré par chaque saison.

Quoi qu’il en soit, l’ultime saison de Lost in Space, qui ne sortira probablement pas avant début 2021, sera la dernière occasion de suivre les aventures de Will, Penny, Judy, John, Maureen, Don West ou encore Dr. Smith… Sans oublier le robot !

Pour les plus impatients, il est possible de retrouver sur Twitter une petite vidéo de présentation de la nouvelle saison, qui bien que très brève permet tout de même de patienter encore quelques mois.

More #LostinSpace is coming. The third and final season arrives in 2021 on Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR

— Lost In Space on Netflix (@lostinspacetv) March 9, 2020