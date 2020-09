The 100 saison 5 (Netflix), un tournant qui fait polémique

Pourtant, c’est au cours de la saison 5 que le show a vraiment pris une autre dimension.

Après quatre saisons particulièrement mouvementées pour chacun des protagonistes de la série, The 100 fait un bond dans le temps dès le début de la saison 5, en divisant le groupe d’origine, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Adorée par certains fans et décriée par d’autres, cette cinquième saison du show ne laisse personne indifférent, tout comme certains choix des scénaristes.

La saison 5 de The 100 divise le groupe d’autrefois

Même si les survivants de l’Arche ont été confrontés à de nombreuses batailles, le groupe était resté jusqu’ici globalement uni. Pourtant, dès le début de la saison 5, plus rien ne semble comme avant, d’autant plus que la Terre a été dévastée par une nouvelle apocalypse nucléaire. Six ans ont passé depuis les évènements de la saison 4, et Clarke fait désormais bande à part en compagnie d’une jeune fille abandonnée, après avoir néanmoins sauvé le reste de ses camarades. Ces derniers sont d’ailleurs de retour dans l’espace, coincés dans un vaisseau en orbite, ce qui n’est pas sans rappeler les premières heures de la série. De son côté, Octavia a pris possession d’un bunker, où elle dirige d’une main de fer le clan des Wonkru, formé à partir des anciens membres des Natifs et du Peuple du Ciel.

Depuis ses débuts, The 100 n’a eu de cesse d’évoluer vers un univers plus sombre et violent, où les héros innocents d’autrefois ont peu à peu laissé place à des guerriers surentraînés, prêts à tout pour protéger les leurs. Cependant, cette saison 5 enfonce le clou, et enterre définitivement toute trace d’insouciance.

The 100 saison 5, un tournant qui fait débat

Après avoir visionné cette nouvelle saison, un nombre important de fans a manifesté son mécontentement face aux choix scénaristiques de l’équipe de production. Des critiques se sont notamment élevées pour dénoncer le caractère répétitif de certaines situations, conférant un goût perpétuel de « retour à la case départ », malgré de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues.

Parmi les raisons de ce désamour, la disparition de la cohésion du groupe est sans aucun doute celle qui a été la plus citée. En effet, dès les premiers épisodes de la série, le spectateur se retrouvait confronté à un clan, rassemblé autour d’un même but : survivre sur Terre et s‘acclimater à un nouvel environnement. C’est même en partie ce qui a fait le succès de la série. Malheureusement, la saison 5 met un terme à ce postulat, en favorisant les trahisons des uns et des autres, qui sont à présent monnaie courante.

Quel avenir pour The 100 ?

Loin d’en être à sa dernière saison, les aventures de Clarke, Bellamy, Raven et Octavia continuent également dans une saison 6, dont l’originalité fait cette fois l’unanimité. Après avoir complètement réinventé la dynamique de la série, ce virage sympathique laissait présager le meilleur pour la suite. Hélas, la saison 7 à venir sera la dernière du show, comme annoncé il y a quelques mois par la CW, au grand désespoir de ses nombreux fans.