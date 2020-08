The Seven Deadly Sins, saison 4 : prochainement sur Netflix ?

Après une longue attente de trois ans pour les fans, The Seven Deadly Sins revient enfin avec une quatrième saison particulièrement attendue. Le fils du roi des démons, qui reprend donc du service dans de nouvelles aventures, aura fort à faire pour mener à bien ses missions !

The Seven Deadly Sins, manga écrit par Nakaba Susuki, se déroule dans une version fictive du Royaume-Uni : le royaume de Liones, peuple protégé par l’ordre des Chevaliers Sacrés, lequel rassemble les chevaliers les plus puissants de tout le pays.

Toute l’histoire débute lorsqu’un coup d’état contre la couronne, orchestré par un terrible complot, ne fasse accuser un groupe de plusieurs chevaliers d’élite faisant tous partie de l’ordre des Chevaliers Sacrés.

Ces derniers deviendront alors déserteurs et se feront connaître sous le nom des 7 Pêchers Capitaux. Ce manga, qui semble porter une grande attention aux sentiments amoureux et amicaux de ses personnages, donne également à voir d’impressionnants combats traditionnels.

C’est alors qu’intervient le personnage de la princesse Elyzabeth, qui souhaite rétablir l’ordre, la paix et la vérité au sein du royaume. Pour ce faire, elle pourra compter sur l’aide de Meliodas, capitaine des 7 Pêchés Capitaux, mais aussi le fils du roi des Démons. Leur rencontre signe alors le début d’une nouvelle aventure, dans laquelle les deux protagonistes seront aidés par un cochon magique, prénommé Hawk. Le petit groupe tente alors de mettre la main sur les autres Pêchers Capitaux, pourchassés depuis la nuit où le roi a été assassiné, c’est-à-dire depuis près d’une décennie.

Les premières saisons de ce manga mettent en lumière un puissant ennemi, Hendrickson, dont on comprend rapidement les aspirations menaçantes… Ce personnage obscur a notamment pour but de libérer sur Terre un clan de démons appelés Les 10 Commandements et dont la puissance n’a aucune limite. Les Seven Deadly Sins devront alors se réunir et faire preuve d’imagination pour reprendre Liones et Camelot.

Dans ce scénario, qui ne laisse donc aucun temps mort aux fans, les combats sont nombreux et les relations affectives se développant entre les différents personnages sont intéressantes. L’on comprend ainsi de manière plutôt progressive qu’un mystère bien plus grand plane sur le personnage de Melodias, alors que sa puissance véritable semble impossible à mesurer ; mais nous ne vous en dirons pas plus afin de ne pas trop spoiler l’histoire à ceux qui découvrent le manga !

The seven Deadly, saison 4 : une suite attendue par les fans !

Le manga The Seven Deadly Sins a donc de quoi séduire les amateurs du genre, avec un scénario accrocheur, un animé très bien développé, des personnages attachants et plusieurs scènes de combat s’inscrivant déjà comme de véritables classiques.

Alors, que doit-on attendre de la saison 4 de l’animé ? De nombreuses informations laissent à penser que la suite du manga sera du même calibre que les précédentes saisons, c’est-à-dire particulièrement réussie. La saison 4 de The Seven Deadly Sins devrait d’ailleurs s’intituler « Les 7 pêchers capitaux : la colère des dieux », comme le laisse penser le chapitre 310 du manga.

Lors de cette nouvelle saison tant attendue par les fans, Camelot se retrouve aux mains de Zeldris, le frère de Melodias, tandis que le roi Arthur se cache et que l’avenir du royaume tout entier semble bien sombre… Une saison à retrouver sur Netflix au mois de Juillet/Août 2020, si bien sûr l’épidémie de Covid-19 ne décale pas la sortie de toutes les productions.