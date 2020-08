The Order, saison 2 : quelle date de sortie sur Netflix ?

The Order, série dramatique surnaturelle diffusée sur Netflix, compte déjà de nombreux fans qui attendent avec impatience la sortie de la saison 1. Alors, quand cette dernière sortira-t-elle ?

Créée par Shelly Eriksen et Dennis Heaton pour la plateforme de streaming Netflix, la série The Order (L’Ordre) est une production d’horreur surnaturelle qui tourne autour de l’histoire de Jack Morton, lequel cherche à venger la mort de sa mère. Dans ce scénario, on découvre également l’existence d’une société secrète baptisée Hermetic Order of the Blue Rose, cachée au sein du campus. Cette société secrète manie magie et autres pratiques obscures… Dans sa quête de vengeance, Jack va également découvrir quelques secrets de famille bien sombres.

Sortie sur la plateforme de streaming Netflix l’année dernière, en mars 2019, la série The Order a tout de suite su trouver son public, rencontrant immédiatement un franc succès. Cette production, qui a explosé le nombre de vues sur Netflix et obtenue d’excellentes notes, a donc été immédiatement reconduite par le géant du streaming, qui a commandé une saison 2. Dès le mois de mars 2019, The Order s’est donc vu commander une suite, dont le tournage a débuté en août pour se terminer en novembre 2019.

Bien que Netflix n’est encore fourni aucune date officielle de sortie concernant la seconde saison de The Order, ce programme devait être diffusé courant 2020. Cependant, puisqu’aucune bande-annonce n’a encore été révélée au public, nous pouvons donc supposer que la saison 2 de The Order en est encore au stade de la post-production. En effet, Netflix, qui s’apprête également à diffuser sûrement la saison 2 de Dare Me, rencontre plusieurs retards dans la sortie de ses productions à cause de l’épidémie de Covid-19.

Les mesures de confinement prises par plusieurs gouvernements empêchent le géant du streaming, qui a d’ailleurs débloqué un fonds spécial pour soutenir ses équipes, de procéder aux tournages et montages de ces productions. Les fans de la série The Order devront donc probablement patienter encore quelques mois avant de découvrir les épisodes tant attendus de la deuxième saison.

Quelques indices concernant cette nouvelle saison ont d’ores et déjà été livrés par un teaser, montrant Jack Morton et d’autres personnages verser une potion volatile sur un vieux livre, lequel se transforme en flammes. L’actrice Sarah Grey, qui interprète Alyssa dans la série, a d’ailleurs laissé entendre que ces nouveaux épisodes devraient posséder un aspect encore plus comique, un peu plus léger. Avant de découvrir les dix nouveaux épisodes de The Order, il faudra donc patienter encore plusieurs semaines !

The Order, saison 1 : un succès immédiat

La première saison de la série The Order a tout de suite séduit le public, beaucoup de téléspectateurs ayant déjà accroché dès la diffusion de la bande-annonce. Les personnages, drôles et attachants malgré l’ambiance glauque dans laquelle ils évoluent, apportent beaucoup de relief à l’intrigue originale. La magie et l’univers fantastique qui teintent chaque épisode ont également séduit les fans, qui toutefois se disent pour la plupart déçus par la fin de la première saison.

Reste maintenant à savoir si la saison 2 de The Order, dont la sortie devrait avoir lieu avant la fin de l’année 2020, séduira tout autant son public.