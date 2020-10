Ces 7 yaourts sont dangereux pour votre santé, arrêtez de les acheter si vous ne voulez pas rendre votre vie catastrophique !

Le yaourt fait partie des produits laitiers les plus célèbres !

Aujourd’hui, les français ont des produits phares qu’ils connaissent et consomment en masse presque à chaque repas. On peut par exemple citer le pain qui fait partie du quotidien de milliers de français, et on sait déjà d’ailleurs que cet aliment n’est pas toujours bon pour la santé. Mais ce n’est pas le seul aliment qui peut détruire la santé des français : il y en a un autre qui fait de gros ravages chaque jour et qui paie s’avérer parfois très dangereux s’il est consommé d’une façon bien trop excessive.

Le yaourt fait en effet partie du viseur, et pourtant c’est un excellent produit laitier qui peut être un allié pour la santé dès le plus jeune âge. Mais malheureusement, certains types de yaourts bien précis sont très mauvais pour la santé comme vous allez le voir.

Quels sont les yaourts à fuir pour votre santé ?

Vous avez enfin décidé de prendre soin de vous et d’arrêter de consommer n’importe quel yaourt qui se présente à vous ? Alors ces types de yaourts sont à fuir impérativement !

Les yaourts à boire

Les yaourts à boire

Les yaourts à boire complètement généralement beaucoup de sucre et certains sont même composés de sel. A terme, cela peut provoquer de la rétention d’eau et même une augmentation significative de la tension artérielle. Bien que ces yaourts soient souvent présents dans les menus enfants des fast-food, ils ne sont donc pas forcément bons pour la santé des plus jeunes.

Les desserts lactés

Contrairement aux idées reçues, les desserts lactés ne contiennent que très peu de lait : l’apport en calcium est donc très limité !

Les yaourts au lait entier

Même si les atouts nutritionnels sont très importants, les yaourts au lait entier peuvent s’avérer mauvais pour votre santé car ils contiennent malheureusement beaucoup de crème

Les yaourts à la grecque

S’il y a bien des types de yaourts réputés pour leur tenue très importante en sucre, c’est bien les yaourts à la grecque ! Ces derniers contiennent jusqu’à 10% de lipides et d’acides gras saturés, mais si vous ne pouvez pas vous en passer, alors il y a une solution. En effet, en optant pour des yaourts à la grecque à base de lait de vache (moins calorique que le lait de brebis) et sans sucre ajouté, vous améliorerez la qualité du yaourt pour votre santé.

Les yaourts à la grecque

Les yaourts aromatisés

Bien qu’ils peuvent paraître délicieux avec des goûts toujours de plus en plus originaux, les yaourts aromatisés sont tout sauf bon pour votre santé. En effet, en utilisant des arômes, on retrouve beaucoup de sucres et des additifs à l’intérieur des yaourts.

Les yaourts allégés

C’est sans aucun doute le plus grand piège que l’on peut retrouver dans cette longue liste. Car si les yaourts allégés ne contient pas de gras de lait, rien ne peut vous garantir qu’ils ne contiennent pas de sucre ! Si vous choisissez ces yaourts, vérifiez qu’ils ne contiennent pas de sucre également si vous souhaitez faire attention à votre ligne, sans quoi cela pourrait être une véritable catastrophe pour votre santé.

Les yaourts aux fruits

C’est bien là le deuxième piège tendu aux consommateurs qui raffolent des yaourts ! En effet, les yaourts aux fruits ne contiennent en réalité que très peu de fruits. Dans certains yaourts, on ne retrouve en effet que 7 grammes de fruits ce qui reste très minime par rapport à tout l’ensemble d’un yaourt.