Halloween : la recette d’une incroyable confiture, vous serez surpris par les ingrédients

Pour Halloween, vous avez le potiron qui trône sur toutes les tables et même dans les jardins. Vous pouvez donc utiliser cet ingrédient pour préparer de la confiture. C’est un concept assez insolite, mais vous ne serez clairement pas déçu par le résultat.

Comment préparer cette confiture pour Halloween ?

Pour 5 pots de confiture, vous aurez besoin d’un kilo de potiron, 500 grammes de pommes et 1.5 kilo de sucre. Pour ce dernier, vous pouvez utiliser une version classique ou du sucre spécial confiture, le résultat sera nettement meilleur. Pour apporter un petit goût sympathique, la gousse de vanille aura aussi une place de choix.

La préparation est assez longue puisqu’il faut éplucher le potiron et cela est assez complexe sans les bons ustensiles de cuisine .

. Vous avez besoin de petits morceaux, la cuisson sera alors beaucoup plus facile.

Vous devez prévoir 15 minutes et en parallèle, épluchez les pommes et découpez-les en quartiers. Ajoutez-les ensuite au potiron.

Lorsque la cuisson est parfaite, versez le contenu de la casserole dans un cul de poule.

Vous devez mixer l’ensemble pour que le résultat soit bien homogène surtout si vous n’aimez pas les grumeaux. Prenez alors le temps d’obtenir une vraie onctuosité et vous pourrez même avec une écumoire enlever certains morceaux.

C’est l’heure de préparer la confiture

Vous devez verser les ingrédients dans une casserole dédiée à la confiture, cela évite que la mixture attache au niveau des bords et du fond. Vous ajoutez la gousse de vanille qu’il est possible de remplacer par de la poudre ou un arôme vanille. Incorporez tout le sucre et mélangez bien pour qu’il fonde rapidement. Portez ensuite à ébullition et patientez pendant près de 30 minutes tout en remuant votre confiture d’Halloween. Vous pouvez aussi enlever la petite mousse avec une écumoire, mais gardez-la pour vos yaourts par exemple ou votre fromage blanc.

Il faut ensuite remplir les différents pots et veillez à ce que le couvercle adhère parfaitement pour éviter à l’air de pénétrer dans le contenant. Renversez vos pots jusqu’à ce qu’ils refroidissent et vous pourrez les déguster le lendemain dès le petit-déjeuner. Vous pouvez utiliser cette confiture d’Halloween pour du sucré, mais également du salé pour accompagner votre viande par exemple ou faire cuire un poulet.