Vacances d’été : Denis Brognart dévoile un rare cliché de sa femme pendant leurs vacances dans « un petit coin de Paradis ».

Bien que particulièrement actif sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur des téléspectateurs qui ne peuvent patienter avant la prochaine édition de Koh-Lanta 2020, l’animateur ne partage que très rarement sa vie privée sur la toile.

Heureusement, il a dérogé à la règle ce dimanche 9 août en se tenant fièrement auprès de la mère de ses trois filles, les jumelles Lili et Violette nées en 2005, et la jeune Blanche, née en 2006. Ils apparaissent épanouis au teint hâlé, en compagnie d’un couple d’amis communs.

Afin de promouvoir l’établissement de ce duo de restaurateurs du sud de la France, il s’est donc permis de partager un court instant de leurs vacances. Denis et son épouse, à la silhouette de rêve, vêtue d’un short court et d’un tee-shirt rock and roll, séjournent ainsi dans le Var, à Hyères et s’offre une pause détente au bord de l’eau.

« Super déjeuner chez mes amis Sandrine et David @dcozette dans leur hôtel restaurant @hotel_bor les pieds dans l’eau à Hyères! Petit coin de paradis! », s’exclame le cycliste amateur.

Un coup de foudre dans les coulisses d’un plateau télé

Réservé en ce qui concerne son intimité, l’adepte de l’adage « Pour vivre heureux, vivons cachés ! » est néanmoins particulièrement volubile pour conter la rencontre, qui a eu lieu 17 ans auparavant, avec la femme de sa vie. L’animateur de 52 ans s’était ainsi confié à Nikos Aliagas, dans une interview réalisée pour 50’ Inside le samedi 16 mai 2020.

Particulièrement touché, l’amoureux s’est remémoré la première fois que son regard s’est posé sur celle qui partage sa vie, dans les couloirs d’LCI :

« On me demande d’aller présenter pendant une semaine le matin le journal des sports sur LCI. J’y vais et puis là, il y a une chef d’édition sympathique, très mignonne, qui me tape dans l’oeil. On discute et on parle de voyages. »

C’est sans hésiter qu’il a alors eu la fabuleuse idée de l’emmener à ses côtés sur le tournage de Koh Lanta, émission qu’il animait depuis un an.

« Et on part au Panama. Notre histoire naît là-bas, autour d’un bon petit plat local dans un petit restaurant perdu au milieu de rien », rêvasse-t-il.

Un lieu idyllique, une charmante compagnie et une passion commune auraient alors suffi à faire succomber le charmant natif de la Côte-d’Or. Et la romance vit le jour.

Koh Lanta, une émission coup de cœur pour tous, qui redémarre… le 28 août !

Alors que « l’île des Héros » s’est tout juste achevée, ce 5 juin 2020 sur TF1, avec des candidats plus attachants les uns que les autres, la bande-annonce de la prochaine édition de Koh-Lanta 2020 « Les 4 Terres », est déjà disponible. La date de lancement est tombée, l’émission sera diffusée le vendredi 28 août, comme l’a annoncé la chaîne ce mardi 4 août.

Avec des clichés ensoleillés, de belles perspectives de soirée TV, 24 candidats et un animateur dont on ne peut se passer, les bonnes nouvelles pleuvent malgré ce soleil de plomb.