The Voice : la finale de The Voice fait l’unanimité complète sur les réseaux sociaux et la victoire d’Abi est toute méritée !

Dans d’autres saisons, les finalistes ne faisaient pas toujours l’unanimité dans l’émission phare de TF1, The Voice. En effet, en 2018, on avait pu lire les propos d’une ancienne candidate qui se plaignait de l’émission de TF1 qui était selon elle truquée du début à la fin.

Demi-finaliste de la saison 3 de The Voice, l’ancienne candidate Manon avait poussé un véritable coup de gueule sur son compte Instagram, dans une story qui a depuis disparue de son compte. Mais à l’époque, le magazine Public avait tout entendu et archivé les propos de l’ancienne candidate, qui espérait probablement passer inaperçue en limitant ses déclarations sur Instagram. Il faut bien dire que Manon, ex-candidate de The Voice, a balancé une véritable bombe sur l’émission qui pourrait s’avérer être un coup de tonnerre si les faits sont bel et bien avérés.

Dans sa story, la jeune femme expliquait que les résultats de l’émission The Voice étaient truqués et que le grand gagnant de la compétition n’était pas forcément celui qui récoltait le plus de votes du public. Selon ses propres propos de l’époque, les candidats signeraient même des contrats avant la diffusion de l’émission, pour s’assurer une carrière après la diffusion de l’émission. La production de The Voice ne pourrait donc pas être directement impliquée dans cette histoire, si celle-ci s’avère vraie, mais bien les maisons de disques elles-mêmes ! En effet, selon Manon, les maisons de disques et les labels qui signent des contrats avec des artistes de l’émission ont tout intérêt à voter pour leur candidats en réalisant de nombreux appels pour voter pour le ou les candidats signés en maison de disques.

Une pratique qui, si elle s’avère vraie, pourrait être proche de l’illégalité. Bien qu’en soi, cela constitue bel et bien des votes réels, il peut être difficile de prouver la véracité des votes, car ces derniers devraient bien être effectuées par de “vraies” personnes après tout. Alors que quelques heures après, la candidate s’était exprimée sur Twitter à ce sujet également, elle avait été vivement critiquée à ce sujet…

The Voice 2020 : les internautes fêtent la grande victoire d’Abi sur les réseaux sociaux !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette finale de The Voice ne ressemblait à aucune autre ! En effet, toutes les prestations des candidats étaient enregistrées à l’avance ! On a donc pu voir Abi interpréter “If I ain’t got you” d’Alicia Keys, Gustine chanter une version mémorable du titre “Amoureuse” de Véronique Sanson, Tom Rochet faire une version incroyable de “Stay with me” (Sam Smith), et Antoine Delie pour une interprétation très inattendue de “We are the champions” de Queen. Les coachs des talents ont quant à eux réagi aux prestations des candidats qu’ils ont écouté très attentivement. Pascal Obispo a encore une fois été complètement sous le choc en entendant la prestation d’Abi qui a, il faut bien le dire, été une nouvelle fois remarquable comme on pouvait s’y attendre.

Abi se résume à ça : Pendant l’audition : C’est le gagnant.

Tout le long de la saison :

C’est le gagnant.

Ce soir : C’est le gagnant. " Le gagnant de la saison 9 de The Voice est…. Abi! " Amplement mérité, c’était évident! 👏🏻👏🏻 #TheVoice pic.twitter.com/hV6B1HUNMw — KM. 🇨🇵🌼 (@kassymel272) June 13, 2020

Mais bien que toutes les chansons des candidats aient été enregistrées à l’avance et non interprétées en direct, la production de l’émission de The Voice 2020 assure aux téléspectateurs qu’ils ont bel et bien voté en direct lors de la finale de l’émission.

Mais est-ce vraiment le cas ? Les votes ont-ils été vraiment pris en compte par la production ? Bien que personne ne revient sur des cas de tricherie cette année, on imagine que les fans des autres talents ont forcément été déçus quand ils ont vu leur candidat favori en “top tweets” finalement perdre la finale.

Mais pour les autres, il faut bien avouer qu’Abi avait fait un parcours sans faute et on aurait du mal à voir sa victoire contestée par les internautes qui soutiennent les autres talents !