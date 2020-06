Lara Fabian (The Voice) scandale : elle dévoile son favori pour la finale et ce n’est pas son candidat, comment va réagir son talent Gustine ?

Alors que le suspens est au plus haut aujourd’hui, on devrait découvrir ce soir le grand finaliste de la saison de The Voice 2020 qui aura été exceptionnelle !

The Voice 2020 : les téléspectateurs attendent la finale avec impatience ce soir qui promet d’être mémorable !

Le grand jour est enfin arrivé pour les grands finalistes de The Voice 2020 ! Mais qui de Abi, Antoine Deli, Gustine, et Tom Rochet pourra remporter la bataille acharnée de The Voice 2020 ? Et bien Lara Fabian aurait dévoilé qu’elle a bel et bien un candidat favori, mais contrairement à tout ce que l’on pourrait croire, et bien son favori n’est peut être pas le talent qui l’accompagne !

Si c’est le cas, cela pourrait bien faire l’effet d’une bombe auprès de toute la communauté de The Voice qui attend impatiemment de voir la finale de ce soir. En effet, on ne sait pas encore qui va succéder à Whitney Marin qui avait été il y a un an suivie par le chanteur talentueux Mika. Dans l’équipe de Lara Fabian, cette année, une voix s’est bel et bien distinguée parmi toutes les autres, et il s’agit comme vous l’avez deviné de Gustine qui est en finale de The Voice.

Mais dans une interview pour la radio RFM dans l’émission « Une heure avec… » qui sera diffusée aujourd’hui en exclusivité sur les ondes, on a pu entendre un extrait qui va faire l’effet d’une bombe dans les prochaines heures… En effet, la radio RFM a diffusé un extrait de l’interview exclusive sur ces ondes, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on a envie d’écouter avec impatience l’interview de la chanteuse et jury de The Voice, Lara Fabian. Dans l’extrait que l’on a pu entendre comme teaser, Lara Fabian dévoile qu’Antoine Delie, qui se trouve être dans l’équipe de Marc Lavoine, est son « chouchou » ! On peut entendre d’ailleurs qu’elle ne l’a jamais cachée et que sa voix l’a complètement bouleversé, comme elle l’a confié à l’animateur Bernard Montiel.

Si cette déclaration se confirme bel et bien, cela pourrait faire tout simplement l’effet d’une bombe à retardement pour la chanteuse Lara Fabien et la candidate Gustine qui pourrait très mal réagir face à cette annonce. En effet, ne condamne-elle pas sa candidate à perdre la compétition de The Voice en faisant cette déclaration au micro de RFM ? On imagine que la chanteuse et candidate Gustine doit être bien stressée à l’heure actuelle…

The Voice 2020 : Gustine reste le coup de coeur de Lara Fabian qui la soutiendra jusqu’au bout de la compétition acharnée !

Bien que Lara Fabian ait affirmée que son “chouchou” n’était pas sa candidate, cela ne veut néanmoins pas dire qu’elle n’ira pas jusqu’au bout avec son talent, Gustine. En effet, pendant la période de confinement que nous avons tous traversé pendant la crise sanitaire du coronavirus, Lara Fabian serait restée en contact avec son talent pour la coacher. Néanmoins, elle ne l’a pas rencontrée et n’a donc pas bravé le confinement, comme certaines mauvaises langues auraient pu s’en douter.

En effet, Lara Fabian a trouvé la parade pendant le confinement et a trouvé une méthode très originale pour continuer à garder le contact avec Gustine. Elle avait révelé effectivement dans une interview qu’elle avait participé à des visioconférences en ligne pour continuer à coacher ses talents, dont Gustine qui est ce soir en finale de The Voice !

Mais alors qu’elle n’est pas la favorite de cette saison exceptionnelle, on se doute bien qu’auprès des téléspectateurs de ce soir, elle devra redoubler d’efforts pour faire sensation face aux autres candidats. En effet, il se trouve que le chanteur Abi soit bel et bien le chanteur préféré des téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Il faut bien reconnaître que depuis le début de l’aventure, ce chanteur a fait un parcours sans faute dans la compétition acharnée, et a bouleversé son coach Pascal Obispo, mais également d’autres jurys de la saison comme la chanteuse Amel Bent qui est complètement tombée sous le charme de sa voix !