Nabilla souffre de complications après sa chirurgie mammaire

Nabilla s’est rendue à Los Angeles au mois de juillet en compagnie de son mari Thomas et leur enfant Milann. Ce voyage de plusieurs jours était prévu pour que la jeune femme se fasse opérer de la poitrine. En effet, elle a des implants mammaires depuis une petite dizaine d’années, mais ceux-ci avaient été endommagés par la grossesse avec les montées de lait. Elle s’est donc rendue dans une clinique VIP (sa chambre d’hôpital a rendu fous les internautes) pour se faire opérer.

Nabilla a l’interdiction de porter Milann pendant plusieurs mois

Pour que son enfant ne manque de rien, Nabilla a décidé d’engager une nounou afin qu’elle s’en occupe pendant qu’elle se fait opérer, avec le soutien de Thomas qui est resté à ses côtés. C’est effrayée que la jeune femme a subi son opération, elle qui se rappelle qu’elle avait souffert la première fois. Mais l’opération était indispensable ! La jeune maman avait rapporté les mots inquiétants du médecin : « Il a dit que c’était horrible, parce que ma prothèse droite était presque fendue ! »

Mais finalement, c’est en parfaite santé que nous la découvrions dans sa superbe chambre d’hôpital, qui aurait très bien pu être une suite d’un hôtel grand luxe. Très proche et complice de son fils, Nabilla avait cependant l’interdiction de le porter pendant plusieurs mois. Philosophe, elle avait dit les mots suivants sur Snapchat :

« Ça m’embête un petit peu. Mais c’est pas grave. Son père le portera. J’ai un bon entourage. Mais le stress monte un petit peu. C’est rien mais je vais regarder mon fils et je ne vais pas pouvoir le porter »

Nabilla craque et porte son fils

Et si aujourd’hui Nabilla souffre de complications, c’est parce qu’elle a craqué ! « Hier je me suis dit j’ai moins mal, je n’ai pas résisté je l’ai porté toute la journée d’hier. Et du coup je ne sais pas si je n’ai pas des points de suture qui ont pété parce que j’ai très mal et je perds un peu de sang ».

Des conséquences qui peuvent être graves et qui pourraient conduire la jeune femme à retourner à l’hôpital…et se faire disputer par les médecins puisqu’elle n’a pas suivi leurs conseils !

Un voyage qui n’est pas de tout repos

Si Los Angeles fait rêve, ce voyage n’aura pas été de tout repos pour le couple, et évidemment surtout pour la jeune femme. Elle doit se remettre peu à peu de cette opération et quelques jours plus tard, elle et sa famille ont été secoués par une séisme !

C’est le 30 juillet dernier qu’un tremblement de terre d’une magnitude de 4,2 sur l’échelle de Richter (qui va jusqu’à 9, rarement plus) s’est fait ressentir. Nabilla s’était alors confiée aux internautes pour leur exprimer ses impressions :

« Ça nous a surpris. Nous étions en train de dormir et tout s’est mis à trembler dans la chambre. Des trucs sont tombés par terre. Ça a duré quelques secondes mais franchement ça m’a fait flipper. Il y a tout qui s’est mis à trembler. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vécu un tremblement de terre comme ça ».

Les rumeurs de grossesse aux oubliettes

Avant qu’elle ne se fasse opérer, des rumeurs concernant une deuxième possible grossesse commençaient à faire le tour sur les réseaux sociaux. Et Nabilla a publié une photo où elle se touche le ventre qui a enflammé les internautes, persuadés qu’elle annonçait de manière détournée être à nouveau enceinte.

Mais il n’en sera rien ! La jeune maman découvre déjà son nouveau statut de mère avec Milann et ne semble pas décidée à enchaîner avec un deuxième bébé. Il en est de même pour Jessica Thivenin qui a déclarait aux internautes qu’elle n’était pas enceinte, après leur avoir dit qu’elle se sentait fatiguée, de peur que des rumeurs ne se lancent (avec la rapidité qu’on connait).

Pour rappel, Manon Marsault attend actuellement son deuxième enfant et se retrouve enceinte au même moment que sa copine Laura Lempika qui, de son côté, est enceinte de son premier enfant (avec son compagnon et futur mari Nikola).