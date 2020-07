Nabilla doit subir une opération apparemment en urgence, que ce passe-t-il ?

Depuis son passage dans une émission pour trouver l’amour, la jeune femme a rapidement pu gravir les échelons. Elle est aujourd’hui une très grande femme d’affaires et elle a su briller au soleil grâce à ses partenariats. Même si Nabilla est critiquée à maintes reprises, elle a tout de même été chroniqueuse et une présentatrice pour une émission dévoilée par Amazon. Désormais, elle évolue à Dubaï avec son homme à savoir Thomas Vergara et son petit garçon qui est adorable. Milann évolue au fil des jours pour le plus grand bonheur de tous les fans.

Nabilla aurait de sérieux problèmes

Depuis son accouchement, Nabilla peut clairement s’offrir une bonne dose de fierté, car elle a réussi à perdre du poids pour retrouver sa ligne d’antan. Elle est finalement superbe alors qu’elle avait tout de même grossi pendant la grossesse. Thomas Vergara lorsqu’ils étaient à Lyon n’avait pas hésité à la tacler à plusieurs reprises pour les gourmandises qu’elle pouvait ingérer. Aujourd’hui, elle se hisse en Une des médias pour une nouvelle peu réjouissante, car Nabilla doit se faire opérer.

Au cours de l’été, Nabilla avec sa petite famille sera contrainte de quitter Dubaï notamment pour les travaux de leur très belle maison .

. Le couple a mis au point un projet incroyable puisqu’il transformera leur demeure du sol au plafond afin de créer un concept totalement à leur image.

Elle a eu l’occasion de collaborer avec des architectes pour obtenir ce qu’elle souhaite et le résultat sera sans doute grandiose.

Nabilla qui voulait acheter une maison à Los Angeles avec Thomas a eu quelques déceptions puisque le coronavirus a mis des bâtons dans les roues de son projet.

Leur très belle maison qu’ils avaient pu visiter alors qu’ils étaient en déplacement à Los Angeles a été acquise. Toutefois, c’est sa santé qui est désormais au centre de toutes les attentions notamment des fans, car elle doit subir une opération chirurgicale à cause de son buste et plus précisément de ses prothèses.

Nabilla partage les nouvelles concernant son opération

Comme vous le savez, lorsque vous accouchez, vous avez une montée de lait. Vous avez donc le choix de nourrir votre enfant de cette manière ou d’adopter le biberon à 100 %. Certains parents choisissent un format spécial pour avoir l’alimentation naturelle via la mère. Nabilla a donc eu une très grosse montée de lait comme elle a pu l’expliquer à ses abonnés et cela a provoqué des problèmes au niveau des prothèses.

Et cette montée de lait a provoqué un problème dans l’une de mes prothèses. Elle est un peu abîmée, défectueuse, donc je dois aller aux États-Unis assez rapidement pour changer mes prothèses, car ça peut être dangereux si je la laisse comme ça.

Les fans ont donc rapidement compris que la situation était assez problématique, car il est clairement impossible de conserver une telle prothèse sans un suivi ou un remplacement. C’est pour cette raison qu’elle quittera le sol de Dubaï pour subir une telle intervention. Bien sûr, tous les examens ont été réalisés en amont pour que le remplacement soit réalisé dans les meilleurs délais. Il ne faut pas oublier qu’elle a adopté cette transformation alors qu’elle avait près de 18 ans. Elle ne peut pas non plus changer une seule prothèse, elle doit refaire les deux pour avoir des modèles similaires.