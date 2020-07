Nabilla : hospitalisée pour une opération aux Etats-Unis, les fans de la jeune maman s’inquiètent !

Nabilla, Thomas et le petit Milann se trouvent actuellement à Los Angeles, aux États-Unis. La petite famille s’y est rendue malgré la crise de la COVID-19 (la circulation du virus est toujours très importante Outre-Atlantique) non pas pour des vacances, mais pour que Nabilla subisse une opération de chirurgie esthétique.

Il ne s’agit pas là d’une lubie, mais d’un véritable souci de santé. En effet, à cause des montées de lait, la prothèse mammaire de Nabilla a été endommagée. Elle doit donc être remplacée par une nouvelle. Elle avait cependant tenu à mettre les choses au clair, disant sur les réseaux sociaux qu’elle ne changerait pas du tout la taille.

Une opération qui s’est bien déroulée

La jeune femme ne semblait pas inquiète avant son opération. Elle disait même que cela lui rappellerait sans doute des souvenirs, elle qui s’est faite opérer il y a près de dix ans. En revanche, elle avait tout prévu pour que son fils ne manque de rien. En effet, après être passée au bloc opératoire, Nabilla savait qu’elle aurait besoin de repos et qu’elle ne pourrait pas tenir son fils dans les bras.

Elle a donc engagé une nounou afin que Milann ne manque de rien et que Nabilla puisse de son côté compter sur le soutien de son mari Thomas. Et c’est dans sa chambre d’hôpital que nous l’avons retrouvé, avec un large bandage qui recouvre sa poitrine.

Nabilla a indiqué que l’opération s’était très bien passée, même si le chirurgien a eu peur en découvrant l’état de ses prothèses, comme elle le raconte : » Il a dit que c’était horrible, parce qu’elle était presque fendue ! « . L’ancienne star de télé-réalité peut donc se féliciter d’avoir subi cette opération rapidement car cela lui a évité de possibles complications graves.

Une chambre d’hôpital incroyable et luxueuse

Thomas Vergara s’est emparé du compte Snapchat de Nabilla pour présenter la chambre de cette dernière aux internautes. Et on peut dire que la jeune femme va pouvoir se remettre de l’opération dans les meilleures conditions possibles.

» La chambre d’hôpital comme ça… Fauteuil en croco, dressing… Elle est pas trop mal, elle est plutôt bien « . Le mari de Nabilla nous présente les recoins de la chambre, entre une salle de bain immense et décorée avec goût, et une chambre spacieuse qui propose un lit tout aussi immense. On aperçoit même un joli balcon derrière la grande baie vitrée qui permet à la pièce d’être baignée de soleil.

Thomas indique qu’il dormira avec sa femme le soir même puisqu’il y a un autre lit. De son côté, on imagine que Milann se trouve avec la nounou. Nabilla doit très certainement avoir hâte de sortir pour retrouver son fils. Mais elle ne sera pas entièrement rétablie avant plusieurs jours, elle qui avait prévenu les internautes qu’elle ne pourrait pas porter son fils après l’opération.

Les internautes sous le choc

Les réactions sur Twitter concernant la chambre de Nabilla ont en tout cas été nombreuses, les internautes n’en revenant pas de voir qu’une telle chambre pouvait exister. Certains n’hésitent pas à dire en rigolant que la chambre d’hôpital est plus belle que leur propre chambre, et même pour certains que leur appartement.

@Nabilla sa chambre d’hôpital aussi grande qu’une suite à l’hôtel 😂🥺 — whoiam (@whoiam212_) July 28, 2020

Il faut dire qu’on dirait en effet que Nabilla et Thomas se trouvent dans une luxueuse chambre d’hôtel tant les prestations sont exceptionnelles. » On dirait elle est dans un hôtel 5 étoiles » écrit notamment un internaute.

La jeune femme souhaite se rétablir dans les meilleures conditions possibles et on ne la blâmera pas pour cela, tant voir cette chambre donne presque envie de se faire hospitaliser. On compte sur elle pour nous en montrer davantage dans les jours qui viennent, même si on se doute qu’elle ne restera pas éternellement dans les lieux.

Il lui reste encore trois semaines pour profiter de Los Angeles (tout en respectant les gestes barrières) avant de rentrer pour Dubaï. On se doute qu’elle ne manquera pas de nous tenir au courant quant à son état de santé et ce qu’elle a prévu avec sa famille pour la suite du séjour.