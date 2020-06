Nabilla : Milann a fait sa première grosse bêtise et il aurait pu se faire très mal ! Sa maman a eu peur…

On le sait tous, Nabilla est totalement gaga de son fils Milann ! Le petit garçon a désormais 8 mois et fait le bonheur de ses parents : Nabilla et Thomas Vergara. Alors que la petite famille célébrait la fête des pères, Milann a fait une grosse bêtise...

Si vous aimez Nabilla et sa famille, vous pouvez suivre leur quotidien sur les réseaux sociaux puisque la jeune femme partage tout sur Instagram et Snapchat. Elle a récemment expliqué qu’ils allaient faire des travaux dans leur maison. Ce dimanche 21 juin, c’était donc la fête des pères et, par conséquent, la première fête des pères que vit Thomas Vergara !

Nabilla : avec Milann dans les bras, elle souhaite une bonne fête des pères à Thomas Vergara

A cette occasion, sa femme lui a souhaité une joyeuse fête des pères en chanson, avec Milann dans les bras. Il semblait d’ailleurs très heureux de cette petite surprise et a fini par porter son fils. Nabilla n’a pas cessé de lui lancer des fleurs en le qualifiant de meilleur papa du monde et elle a dit à Milann qu’il avait de la chance.

On ne sait pas si c’était fait exprès, mais elle a tenu à dire que Thomas Vergara était « toujours là ». En effet, de nombreuses personnes ont affirmé que le couple n’avait pas tenu et que les deux amoureux s’étaient séparés.

Nabilla avait d’ailleurs poussé un coup de gueule en disant qu’il ne fallait pas croire ce qu’il se racontait et qu’elle était toujours avec Thomas. Toutes ses dernières publications Instagram et stories Snapchat le prouvent. Ils ont l’air très attachés l’un à l’autre et on voit mal comment ils pourraient se séparer maintenant après tout ce qu’ils ont vécu. A chaque coup dur (et il y en a eu des plus difficiles que d’autres), ils se sont toujours relevés.

Nabilla : elle a eu peur ! Milann a fait une grosse bêtise…

Désormais, ils ont trouvé leur équilibre avec Milann qui est entré dans leur vie. Leur fils est ce qu’il y a de plus cher à leurs yeux et il cimente encore davantage leur relation. Mais aujourd’hui, Milann a fait sa première grosse bêtise ! Pas de chance pour lui, sa maman a tout filmé sur Snapchat. Alors qu’elle lui demandait ce qu’il était en train de faire, le petit garçon jouait avec la porte d’une meuble TV. On ne sait pas trop ce qu’il s’est passé mais il a tiré dessus et là c’est le drame !

Milann a réussi à casser la porte du meuble, qui s’est retrouvée sur ses jambes… Nabilla est directement venue pour voir si son fils allait bien et a appelé Thomas Vergara dans le même temps. « Oh mon dieu ! Chéri, biens s’il te plait, il a pété le tiroir. Non mais ça franchement c’est pas cool. Dis-lui. Faut que tu lui expliques franchement… » a-t-elle ainsi dit à son époux.

Heureusement, il y a plus de peur que de mal et le petit garçon ne s’est pas blessé. Il n’a pas vraiment compris ce qu’il s’est passé mais Nabilla lui explique que ce qu’il a fait n’est pas bien. Thomas sort sa jambe de sous la porte de placard et le prend dans ses bras. Alors que Nabilla lui demande d’expliquer à Milann que ce qu’il a fait n’est pas bien, Thomas Vergara n’a pas l’air d’être très dérangé par la situation de son côté.

Nabilla retrouve le sourire après la bêtise de Milann

« Qu’est-ce t’as fait mon fils ? Ça te fait rire ? » demande le jeune papa à son fils en rigolant. Nabilla regarde la scène, consternée.

Elle explique à ses abonnés que ce n’est pas comme ça que son petit pourra retenir la leçon. Comme elle le dit, c’est sa première « grosse » bêtise et ça les fait rire mais ce ne sera pas éternellement drôle !

Bien entendu, elle relativise finalement car ce n’est pas bien grave et qu’elle ne gardera pas le meuble cassé. « De toutes façons, ce meuble ne va plus exister dans la nouvelle maison. Milann a fait une sacrée bêtise aujourd’hui, c’est l’une de ses premières grosses bêtises. » déclare-t-elle sur Snapchat.

Elle va ensuite retrouver son fils et son mari au bord de la piscine où Milann a l’air absolument ravi d’avoir les pieds dans l’eau. Tout sourire, il a l’air très heureux et ne doit pas se rendre compte de ce qu’il a fait. « C’est le cadeau de la fête des pères ça ? C’est un beau cadeau ! » plaisante Nabilla en parlant à son petit garçon. Le petit incident avec le meuble TV est déjà oublié !